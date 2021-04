Großformate verlegen im Handumdrehn

BLANKE LEVITO SPIN – werkzeugloses Nivellierschraubsystem

Fläche wirkt – das denken sich auch die Hersteller von keramischen Fliesen und Platten und produzieren, dank modernster Technik, Großformate bis 3,60 Meter Seitenlänge. Den Planern und den Bauherren gefällt es. Jetzt muss der Oberbelag nur noch fachgerecht verlegt werden. Keine Frage, das ist ein Fall für den erfahrenen Fliesenleger.

Sind erst einmal Transport und objektbezogene Bearbeitung geklärt, geht es an die mangelfreie Verlegung. Aber für die gilt, je größer das Format, desto höher die Gefahr der Überzahn-Bildung. Deshalb richtet sich der Blick des Profis zunächst auf den Untergrund. Ist der nicht ausreichend planeben, sind Probleme vorprogrammiert. In diesen Fällen muss nachgearbeitet und ein planebener Untergrund erstellt werden.

Für die anschließende mangelfreie Verlegung bedient sich der mit Großformaten erfahrene Fliesenleger zudem kleiner Hilfsmittel. Genau an diesem Punkt kommt das neue werkzeuglose Nivellierschraubsystem BLANKE LEVITO SPIN des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten und Systemanbieters Blanke Systems GmbH ins Spiel.

Alle drei Komponenten des neuen Nivelliersystems sind aus hochwertigem Kunststoff und ermöglichen eine schnelle und werkzeuglose Verarbeitung. Der Gewindestab mit konischer Einschublasche lässt sich mühelos unter die bereits verlegte Fliese schieben. Im unteren Bereich dient der mit einer bündigen Sollbruchstelle ausgestattete Gewindestab zugleich als Abstandshalter. Er ist für Fugenbreiten von 1,0 mm, 1,8 mm und 3,0 mm erhältlich. Einsetzbar ist er sowohl an der Wand als auch am Boden für Fliesen und Platten mit einer Materialstärke von 3 bis 20 mm.

Mit der zweiten Komponente, dem BLANKE LEVITO SPINCAP, lässt sich dank des leichtgängigen Grobgewindes die Fliese schnell und werkzeuglos egalisieren. Für präzises Arbeiten sorgt die spezielle Geometrie des SPINCAPS: vom Anpressring führen vier symmetrische Stege zum Gewindering. Damit ist jederzeit der Blick auf die Fuge möglich. Auch kommt es durch das gleichmäßige Anpressen nicht zum Verschieben der Fliese. Der Anpressring ist so gerformt, dass die Aufliegefläche auf ein Minimum reduziert wurde, um Beschädigungen der Fliesenoberfläche auszuschließen. Die nur mit der Hand festzuziehenden BLANKE LEVITO SPINCAPS verteilen die Kräfte optimal, so dass es nicht zum ungewollten Abreißen der Einschublaschen kommt.

Für das Nivellieren von Fliesen mit hochempfindlicher Oberfläche hält das neue System eine dritte Komponente bereit, die BLANKE LEVITO UNTERLEGPLATTE. Sie wird vor dem Aufdrehen der SPINCAPS über den Gewindestab geführt. Dabei sorgt die passend zum Querschnitt des Gewindestabes gestanzte Lochung dafür, dass sich die Schutzplatte nicht auf der Fliese mitdrehen kann.

Nach dem kompletten Aushärten des Klebers werden Gewindestab samt SPIN CAP an der Sollbruchstelle von den Einschublaschen getrennt. SPIN CAPS und UNTERLEGPLATTEN sind mehrfach verwendtbar.

Geliefert werden die Gewindelaschen und SPIN CAPS in kleinen Eimern, die ebenfalls wiederverwendbar sind. Neben einer kurzen Anwendungsbeschreibung findet sich auf den Eimern auch eine Tabelle, anhand der die benötigten Mengen und Platzierungen des neuen Nivelliersystems für die jeweiligen Fliesenformaten ablesbar sind.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245

info@blanke-systems.de

https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004

sven.tornow@fluestertuete.de

http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke