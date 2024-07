GROWTH Investing ist eine Anlagestragegie, die sich auf Aktien seriöser und stabiler Wachstumsunternehmen fokussiert.

Seit einigen Jahren gewinnt eine Anlagestrategie namens GROWTH Investing zunehmend an Popularität. Entwickelt wurde diese Methode von dem bekannten Investor Marcus Kitzmann, der in Frankfurt ausgebildet wurde und nun in Monaco lebt. Anders als viele andere Strategien verzichtet GROWTH Investing auf komplexe Finanzinstrumente und konzentriert sich ausschließlich auf Aktien. Das macht diese Strategie besonders für vermögende Privatanleger interessant, die bereit sind, gründlich zu recherchieren.

Doch was ist GROWTH Investing genau? Im Kern geht es darum, Unternehmen zu identifizieren, die ein starkes Wachstumspotenzial haben, sich durch ein solides und seriöses Finanzgebaren auszeichnen, aber dennoch unterbewertet sind. Was zunächst klingen mag wie die Suche nach einem bestimmten Sandkorn in der Wüste, ist mit der richtigen Methode durchaus realisierbar. Wichtige Kriterien sind dabei stetig wachsende Gewinne und Umsätze in den vergangenen Jahren sowie positive Zukunftsprognosen von Analysten. Zudem sollte der Aktienkurs eine Sicherheitsmarge aufweisen, was bedeutet, dass er nicht überbewertet ist und noch Spielraum nach oben hat. Investiert wird nur in Aktien, die sich in einem klaren Aufwärtstrend befinden. Solche, die seitwärts oder abwärts gehen, kommen zunächst nicht in Betracht.

GROWTH Investing stellt somit eine Synthese aus der klassischen Growth-Strategie und der von Investment-Größen wie Warren Buffett praktizierten Value-Strategie dar. Der Growth-Aspekt zeigt sich in der Suche nach wachstumsstarke Unternehmen. An die Value-Strategie ist die Methode angelehnt, auf den Kauf von überbewerteten Aktien zu verzichtet, egal wie hoch die Analysten ihr zukünftiges Wachstumspotenzial einschätzen. Kein Analyst der Welt kann seriös vorhersagen, wie sich ein Unternehmen tatsächlich entwickeln wird. Mit einer ausreichenden Sicherheitsmarge sichern sich GROWTH-Investoren gegen Fehlprognosen ab und können sogar dann noch positive Renditen erzielen, wenn sich einzelne Berechnungen im Nachhinein als zu optimistisch erweisen sollten.

Der Hauptvorteil zu älteren Spielarten der Growth-Strategie liegt jedoch im systematische Ansatz der Aktienanalyse. Während klassische Wachstumsstrategien meist auf fundamentale Analyse setzen, kombiniert GROWTH Investing diese mit technischer Analyse und legt mehr Wert auf Markttrends und Momentum. Die Strategie folgt einem klaren Set an Kriterien. Durch ein aktives Management sind die Investoren zudem in der Lage, auf langfristige Trendänderungen rechtzeitig zu reagieren.

GROWTH Investing lässt sich auch gut mit anderen Anlagestrategien kombinieren. Zum Beispiel kann es durch eine Dividendenstrategie ergänzt werden, um ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen und das Portfolio zu stabilisieren. Auch eine Diversifikationsstrategie, bei der gezielt in unterschiedliche Marktsektoren investiert wird, kann sinnvoll sein, um das Wachstumspotenzial zu maximieren und das Risiko zu streuen. Trendfolgestrategien passen ebenfalls gut dazu, da die GROWTH-Software darauf ausgelegt ist, die jeweils optimalen Kauf- und Verkaufszeitpunkte zu bestimmen.

Kitzmanns GROWTH Investing steht besonders bei aktiven Investoren, die ihre Investments gezielt auswählen wollen, hoch im Kurs. Marcus Kitzmann hat in seiner langen Karriere im Investmentbereich gezeigt, dass seine Strategie erfolgreich ist. Auch professionelle Geldverwalter und erfahrene Privatanleger, die sich mit der eigenständigen Analyse von Aktien beschäftigen, haben damit gute Erfolge erzielt.

Entscheidend für den Erfolg ist jedoch die disziplinierte Anwendung der festgelegten Kriterien. Das emotionale Hintergrundrauschen, das durch Gefühle wie Angst oder Gier entstehen kann, ist konsequent auszublenden. Entscheidungen sollten ausschließlich aufgrund der harten Fakten getroffen werden. Die Eignung der Strategie für den individuellen Investor hängt somit auch von seiner Fähigkeit ab, die psychologischen Aspekte des Aktienhandels zu erkennen und zu beherrschen.

Letztlich ist GROWTH Investing eine ausgeklügelte Strategie, die technische und fundamentale Analyse kombiniert. Wer an der Strategie interessiert ist, findet weitere Informationen auf dem Aktienportal-Blog.

Marcus Kitzmann ist Gründer und Geschäftsführer von GROWTH Investing, einer führenden Beratungsfirma im Bereich Finanzdienstleistungen. Mit einem umfassenden Hintergrund in der Finanzbranche und einer Leidenschaft für Finanzbildung und Wissensvermittlung ist Marcus Kitzmann bestrebt, Menschen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und langfristigen Wohlstand aufzubauen.

