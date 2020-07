Die Travel-App die “Schweizerdütsch” spricht

Seit 2014 gibt es die App Grüezi Switzerland: Der Dialekt-Sprachführer trumpft nun mit neuen Rubriken und Inhalten auf – ein Muss für Touristen und Schweiz-Interessierte!

Über 50’000 Nutzer seit der Lancierung vor sechs Jahren und Platz 1 in den App-iTunes Charts in der Rubrik Reisen bereits kurz nach der Einführung sprechen für sich. Grüezi Switzerland ist bei Schweizern sowohl als auch bei Touristen beliebt, sie punktet mit Informationen, Unterhaltung und unzähligen unvergesslichen Schweiz-Tipps. Unter MUST SEE beispielsweise finden Nutzer die schönsten Flecken und Sehenswürdigkeiten der Schweiz nach Regionen eingeteilt. Grüezi Switzerland ist und bleibt zudem ein grossartiger Sprachführer und bietet unter SCHWEIZER DIALEKTE alle Eigenheiten für den touristischen Sprachgebrauch des Schweizer Singsangs in Form von situativ gegliederten Dialekt-Tondateien. Anklicken, reinhören.

4. Neuauflage

Die App hat nun noch mehr zu bieten, denn sie ist jetzt auch für ANDROID Systeme und in englischer Sprache, mit vielen neuen Rubriken verfügbar: Unter EVENTS & TICKETS finden Anwender Konzerte, Theater, Musicals oder Sportveranstaltungen und werden direkt zu deren Ticketshop oder Social Media Kanälen weitergeleitet.

Ob Zürich, Basel, Bern, Luzern oder anderswo – die besten Insidertipps bekommt man von Einheimischen. In der Rubrik INSIDER TIPPS findet man eine Sammlung mit Geheimtipps: etwa zu den angesagtesten Bars & Clubs, Breakfast, Cafes, Food, Restaurants und Shopping-Tipps.

Die Rubrik SOUVENIR SHOPS ist ebenfalls clever und anwenderfreundlich in Kategorien aufgeteilt und macht es einem ganz leicht, ein passendes Mitbringsel Made in Switzerland zu finden. Unter SCHWEIZER KÜCHE werden die Rezepte der beliebtesten Schweizer Spezialitäten wie Rösti oder Wurst-Käse-Salat verraten – so dass der Genuss der Schweiz auch nach den Ferien gewährleistet bleibt. Unter SERVICES finden Nutzer allgemeine Informationen zur Schweiz, wichtige Telefonnummern und Kontakte für alle Fälle. Mehr Schweizer Inspiration und Swiss-Feeling auf einer einzigen App geht nicht.

Die neue Version von Grüezi Switzerland ist per sofort kostenlos auf iTunes und GooglePlay verfügbar.

Weitere Informationen unter: www. gruezi-switzerland.ch

Die Spherix wurde als Kreativagentur mit Fokus auf das elektronische Business im Jahr 2000 als Aktiengesellschaft in St.Gallen gegründet.

Spherix verlegt und betreut eine Palette erfolgreicher Lifestyle Apps.

Mobile Werbeformate haben sich zu einem wesentlichen Wachstumstreiber der Online Werbebranche entwickelt und gewinnen im Medienmix zunehmend an Bedeutung.

