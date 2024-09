Grünbeck PureliQ Filter bei Skybad

Der Grünbeck PureliQ Filter ist ein hochentwickeltes System zur Wasserfiltration, das besonders auf die Anforderungen privater Haushalte ausgerichtet ist. Hier sind die technischen Aspekte des PureliQ Filters im Detail:

1.Filtertechnologie

Der PureliQ Filter nutzt eine Kombination aus mehreren Filtrationsstufen, um Wasser von Verunreinigungen zu befreien. Er basiert auf einer Hochleistungs-Feinfiltrationstechnologie, die Schwebstoffe, Rostpartikel, Sand und andere feste Verunreinigungen aus dem Wasser entfernt. Die Filtermedien bestehen aus speziellen Materialien, die eine effektive Filterleistung gewährleisten und eine lange Lebensdauer bieten.

2.Filterfeinheit

Ein herausragendes Merkmal des PureliQ Filters ist seine hohe Filterfeinheit. Der Filter ist in der Lage, Partikel bis zu einer Größe von 5 Mikrometern zu entfernen. Dies stellt sicher, dass selbst sehr feine Schwebstoffe aus dem Wasser gefiltert werden, was zu einer deutlichen Verbesserung der Wasserqualität führt.

3.Automatische Rückspülung

Der PureliQ Filter ist mit einem automatischen Rückspülsystem ausgestattet. Dieses System reinigt den Filter selbstständig in festgelegten Intervallen, indem es den Filter in umgekehrter Richtung durchspült. Dies verhindert die Ansammlung von Schmutz und sorgt dafür, dass der Filter seine Leistungsfähigkeit über lange Zeit aufrechterhält. Die automatische Rückspülung reduziert auch den Wartungsaufwand und gewährleistet eine konstante Filterleistung.

4.Kompakte Bauweise

Der Filter ist kompakt und platzsparend gestaltet, was ihn für den Einsatz in Haushalten mit begrenztem Platzangebot geeignet macht. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation sowohl in neuen Systemen als auch in bestehenden Wasserinstallationen.

5.Materialien und Konstruktion

Der PureliQ Filter besteht aus hochwertigen, langlebigen Materialien, die korrosionsbeständig sind und eine lange Lebensdauer gewährleisten. Das Gehäuse ist aus robustem Kunststoff gefertigt, der sowohl den Anforderungen an die Wasserfiltration als auch an die mechanische Belastung gerecht wird.

6.Benutzerfreundlichkeit

Die Bedienung des PureliQ Filters ist benutzerfreundlich gestaltet. Die Rückspülung erfolgt automatisch und benötigt keine manuelle Eingriffe. Zudem verfügt der Filter über ein intuitives Bedienfeld, dass eine einfache Überwachung und Steuerung des Filters ermöglicht.

7.Anwendungsbereich

Der PureliQ Filter ist für den Einsatz in privaten Haushalten konzipiert. Er ist ideal für den Schutz von Wasserleitungen und Haushaltsgeräten vor Verunreinigungen und verlängert deren Lebensdauer. Die Filterleistung macht ihn besonders geeignet für Anwendungen, bei denen sauberes Wasser eine wichtige Rolle spielt, wie in der Küche oder beim Betrieb von Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Geschirrspülern.

Zusammenfassung

Der Grünbeck PureliQ Filter stellt eine leistungsstarke und wartungsfreundliche Lösung für die Wasserfiltration in privaten Haushalten dar. Mit seiner hohen Filterfeinheit, automatischen Rückspülung und robusten Bauweise bietet er eine effektive und dauerhafte Lösung zur Verbesserung der Wasserqualität. Die benutzerfreundliche Bedienung und die kompakte Bauweise machen ihn zu einer praktischen Wahl für moderne Haushalte.

Ab sofort sin die Grünbeck PureliQ Filter, bei skybad.de, lagermäßig vorhanden.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Kontakt

Skybad GmbH

Jens Offergeld

Schillerstraße 90

52477 Alsdorf

0241 51832632



http://www.skybad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.