Grundsteuererklärung ohne Probleme mit GSWsoft

Grundstückseigentümer in Deutschland müssen eine sogenannte Grundsteuer für ihre Besitztümer entrichten. Ein Mal pro Jahr sind sie dafür zur Abgabe einer elektronischen Steuererklärung verpflichtet, vor der sich ein Großteil der Betroffenen immer wieder sorgt. Selbst Hausverwaltungen, Steuerberater und Wohnungsgenossenschaften befürchten in diesem Jahr durch den neu festgelegten Grundsteuer-Einheitswert und die noch nicht reformierte Hebesätze falsche Berechnungsergebnisse. Doch die Bedenken sind unbegründet. Dank der neu entwickelten Softwarelösung GSWsoft der DATALINE GmbH & Co. KG können selbst Laien innerhalb weniger Minuten ihren Grundsteuerwert präzise ermitteln und an ihr Finanzamt weiterleiten.

Im Gegensatz zur einmalig erhobenen Grunderwerbssteuer beim Kauf eines Grundstücks oder einer Immobilie wird die Grundsteuer auf den Besitz in regelmäßigen Abständen erhoben. Die Bezahlung kann alle drei oder zwölf Monate erfolgen, die Abgabe der Grundsteuererklärung ein Mal pro Jahr. Dabei werden für die Kalkulation ein Einheitswert für Grundstück und Bebauung, eine Grundsteuermesszahl sowie ein Hebesatz miteinander verrechnet. Das Problem, vor das sich viele Betroffene in diesem Jahr gestellt sehen: Der einheitliche Grundsteuerwert wurde bereits reformiert, der Hebesatz wird allerdings erst 2024 durch die Gemeinden neu bestimmt. Unkenrufe zu überlasteten Steuerberatern und komplizierten Berechnungsverfahren werden laut – doch völlig zu Unrecht. Zumindest muss sich niemand vor seiner Feststellungserklärung fürchten, der auf den mehrsprachigen Software-Assistenten GWSsoft zurückgreift. Verständliche Erläuterungen in Form von Texten und Kurzvideos ermöglichen das korrekte Ausfüllen des erforderlichen Dokuments ohne jegliche steuerlichen Vorkenntnisse. Innerhalb einer guten Viertelstunde sind unter Zuhilfenahme der Webanwendung Pflichtangaben wie zur Baufinanzierung oder Notarverträgen in die vorgegebenen Felder eingetragen.

Seit mehr als 20 Jahren entwickelt DATALINE maßgeschneiderte Softwarelösungen für Buchhaltungsabteilungen. Seinen großen Erfolg im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnungen weitet das Unternehmen aus Hannover nun mit seinem einfach verständlichen Online-Verfahren zur Grundsteuerreform aus. GSWsoft vereint die weitreichenden Erkenntnisse aus der Praxis mit dem stets aktuellen technischen Know-how der Datenexperten zu einem anwenderfreundlichen Verfahren. Nach dem Eintrag der erforderlichen Angaben durch die Grundstückseigentümer in das Online-Formular wird die prognostizierte Grundsteuerbelastung automatisch berechnet. Nach einer erneuten Überprüfung des Ergebnisses durch den Webassistenten erhält der Nutzer am Ende das Gesamtdokument zur weiteren Verwendung. So kann auch er noch einmal sämtliche Eingaben kontrollieren, die Unterlagen im Anschluss an sein Finanzamt übermitteln und die Zustellungsbestätigung in der Cloud speichern. Die Softwarelösung GSWsoft selbst ist netzwerk- und mandantenfähig und auf zahlreichen Betriebssystemen von Windows über Linux und MacOS bis zu mobilen Geräten einsetzbar.

Wir bei GSWsoft möchten Ihnen die lästige Arbeit, der durch die neue Grundsteuerreform entstandenen Grundsteuererklärung abnehmen. Wir versprechen unseren Kunden eine langjährige Expertise im Bereich Steuerberatung und eine von qualifizierten Webentwicklern entwickelte Software. Wir möchten Sie erreichen. Trotz der Digitalisierung möchten wir es Ihnen so einfach wie es geht machen Ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Dies bedeutet, wir setzen von Ihnen kein Fachwissen voraus. Wir versprechen Ihnen auch ohne steuerrechtliche Kenntnisse unsere Software leicht und fehlerfrei bedienen zu können. Ebenfalls wird von Ihnen kein technisches Können vorausgesetzt. Das Thema Grundsteuererklärung soll bei Ihnen keinen Stress auslösen, da Sie es mit unserer Software selbst in der Hand haben und auf keinen Steuerberater angewiesen sind. Wir als Unternehmen möchten, dass Sie sich mit GSWsoft auf der sicheren Seite fühlen. Flexibel – Schnell – Einfach. Von Experten für Sie entwickelt.

Kontakt

GSWsoft by DATALINE GmbH & Co. KG

Gerhard K. Höhns

Reinhold-Schleese-Straße 13a-c

30179 Hannover

080040003300

–

kontakt@grundsteuerwert.de

https://grundsteuerwert.de/de

Bildquelle: DATALINE GmbH & Co. KG