GS Yuasa auf der Data Centre World 2025 in Frankfurt:

Das gesamte Portfolio an Batteriespeicherlösungen am 4. und 5. Juni 2025

Krefeld, 12. Mai 2025 – GS Yuasa wird auch in diesem Jahr als Aussteller auf der Data Centre World 2025 in Frankfurt vertreten sein. Am 4. und 5. Juni stellt das Unternehmen am Stand J095 seine branchenführenden VRLA- und Lithium-Ionen-Batterielösungen vor. Die Veranstaltung bietet dem japanischen Hersteller die optimale Gelegenheit, mit bestehenden Partnern, potenziellen Kunden und anderen Branchenexperten ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, warum das Unternehmen weltweit die bevorzugte Wahl für kritische Stromversorgungsanwendungen ist.

Die Besucher können sich über die gesamte Palette der Batterielösungen von GS Yuasa informieren, einschließlich der bewährten VRLA-Batterien und der hochmodernen Lithium-Ionen-Technologie, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde.

Zu den Highlights am Stand gehören:

-LIM50EL: Industrielle Lithium-Ionen-Batteriemodule

Dank exzellenter Hochstromentlade-Eigenschaften von bis zu 6C und einer reduzierten Alterung im Standby-Betrieb (>96 % Restkapazität nach 15 Jahren bei 25 C) ist das LIM50EL Modul die optimale Wahl für alle USV-Anwendungen.

Besondere Anforderungen wie erhöhte Umgebungstemperaturen oder häufige Lastspitzen meistert die auf LMO-Technologie basierende Li-Ionen-Batterie mühelos.

Das LIM50EL Modul verfügt über eine Nennkapazität von 50 Ah und kann mit bis zu 300 A (6C) entladen werden, dabei überzeugt es mit einer Zyklenzahl von 11.000 Lade- und Entladezyklen bei 100 % Entladetiefe (DOD 100 %). Es kann flexibel in Reihe oder parallelgeschaltet werden, um das gewünschte Spannungsfenster oder eine erforderliche Kapazität zu erreichen. Sowohl die Li-Ionen-Zellen als auch das Batteriemonitoring-System sind „Made in Japan“ und werden in eigenen Werken gefertigt. Auf diese Weise ist GS Yuasa in der Lage die hohen Ansprüche der Rechenzentrumsindustrie hinsichtlich Zuverlässigkeit und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

-LIM30HL-Module: Alternative für Superkondensatoren und Schwungrad-Energiespeicher

Bis zu 50.000 Zyklen im teilgeladenen Zustand sind mit diesen Lithium-Ionen-Batteriemodulen möglich, die eine Nennkapazität von 31,5 Ah besitzen. Ihr integriertes BMS überwacht permanent den Zustand der einzelnen Zellen. Die maximale Entladerate beträgt 600 A (20C) bei einer Entladezeit von 14 Sekunden oder 271 A (9C) bei bis zu fünf Minuten. Die LIM30HL-Module sind ideal für alle Anwendungen mit sehr kurzen Autonomien und bieten eine interessante Alternative zu Schwungrad-Energiespeichern oder Superkondensatoren.

Darüber hinaus kommen sie in Flurförderzeugen, Diesel-Hybridkränen und Zügen zum Einsatz, da sie in der Lage sind intermittierend regenerative Energie aufzunehmen.

-Yuasa VRLA-Modelle

Von USV über Alarm- und Sicherheitssysteme, Telekommunikation bis hin zu erneuerbaren Energien: Die wartungsfreien, ventilgeregelten Blei-Säure-Batterien (VRLA) von GS Yuasa, darunter die Baureihen SWL, EN, ENL und NP werden aufgrund ihrer zuverlässigen Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen – in Unternehmen wie Infrastrukturen eingesetzt. Diese führenden Standby-Batterien werden in Europa produziert, wodurch eine schnelle Verfügbarkeit sichergestellt ist.

Des Weiteren wird das Team von GS Yuasa das ISY-Batteriedimensionierungstool live vorführen. ISY vereinfacht die Batterieauswahl und optimiert die Konfigurationen für USV- und Energiespeicheranwendungen.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

Bildquelle: GS Yuasa