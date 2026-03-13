GS Yuasa auf der LogiMAT 2026 – Halle 10, Stand F73

GS Yuasa präsentiert Traction Mind Battery Monitoring System – vom 24. bis 26. März 2026

Krefeld, 12. März 2026 – GS Yuasa stellt auf der LogiMAT 2026 sein neues Traction Mind Battery Monitoring System (TM-BMS) vor. Die Markteinführung ist eines der zentralen Highlights des Messeauftritts auf Europas führender Fachmesse für Intralogistik, die vom 24. bis 26. März 2026 auf der Messe Stuttgart stattfindet. Die Einführung von Traction Mind stellt einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Traktionsbatterie-Portfolios von GS Yuasa dar und unterstreicht das klare Engagement des Unternehmens für Leistung, Zuverlässigkeit und Innovation im Bereich der Intralogistik.

Das speziell für Traktionsbatterien entwickelte GS Yuasa Traction Mind Battery Monitoring System ist ein kompaktes, direkt an der Batterie montiertes Gerät, das Echtzeit-Einblicke in den Batteriebetrieb ermöglicht. Durch die Erfassung und Übermittlung kritischer Betriebsdaten trägt das System dazu bei, die Batterieleistung zu schützen, die Sicherheit zu erhöhen und die Lebensdauer von Intralogistik-Flotten zu verlängern.

Auf der LogiMAT 2026 können sich Besucher davon überzeugen, wie Traction Mind intelligentes Batteriemonitoring über Bluetooth- und Wi-Fi-Vebindung ermöglicht. Dadurch wird sowohl der lokale Zugriff über mobile Geräte als auch eine übergeordnete Flottenübersicht aus der Ferne realisiert.

Das System überwacht kontinuierlich Spannung, Temperatur und Batteriestrom, wodurch eine präzise Bestimmung des Ladezustands (State of Charge – SoC) möglich wird und ein eindeutiger Überblick über das Lade- und Entladeverhalten über die Einsatzdauer hinweg entsteht.

Die erhöhte Transparenz hilft, potenziell schädliche Betriebsbedingungen frühzeitig zu identifizieren, Dazu gehören etwa Tiefentladungen, übermäßige Hitzeentwicklung, ausgelassene Ladezyklen oder ungünstige Nutzungsgewohnheiten, die häufig erst dann auffallen, wenn die Leistung bereits beeinträchtigt ist.

Darüber hinaus unterstützt das System eine optionale Elektrolyt-Füllstandsüberwachung für geflutete Traktionsbatterien, wodurch die Betriebstransparenz weiter erhöht und die Batteriegesundheit auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen geschützt wird.

Die Einführung von Traction Mind ergänzt das etablierte Traktionsbatterieportfolio von GS Yuasa, das auf der bewährten 2-Volt-Röhrenplattentechnologie basiert und weltweit in Intralogistik-Anwendungen eingesetzt wird. Gemeinsam bieten Batterien und Monitoring-System Betreibern mehr Kontrolle, höhere Transparenz und langfristig verbesserte Leistungsfähigkeit.

Michele Mineo, Sales Manager der Traction Division bei GS Yuasa Battery Italy, erklärt:

„Die LogiMAT bietet die ideale Plattform, um Traction Mind dem europäischen Markt vorzustellen. Batteriemonitoring gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Flottenbetreiber Leistung, Sicherheit und Investitionsrendite maximieren möchten. Mit Traction Mind bieten wir eine intelligente, vernetzte Lösung, die speziell auf die realen Anforderungen im Betrieb von Traktionsbatterien ausgelegt ist.

Als globaler Energiespezialist und Erstausrüster für Hersteller weltweit verbindet GS Yuasa japanische Ingenieurskompetenz mit fundiertem industriellen Anwendungswissen. Die Einführung von Traction Mind nterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Innovation und zuverlässige Leistung.“

GS Yuasa stellt auf der LogiMAT 2026 vom 24. bis 26. März auf der Messe Stuttgart in Halle 10, Stand F73 aus. Besucher können dort mehr über das Traction Mind Battery Monitoring System sowie das gesamte Traktionsbatterie-Portfolio des Unternehmens erfahren.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Methusha Nadarajah

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00



http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Melanie Nagy

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122 / 559170



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: Yuasa