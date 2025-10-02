GS Yuasa auf der msx25 – Halle H, Stand SR13

Powered by CARAT: Start-Stopp-Kompetenz & OE-Technologie, am 11. Oktober in Hamburg!

GS Yuasa zählt zu den größten Batterieherstellern weltweit und steht für OE-Qualität, Prozesssicherheit und eine Abdeckung, die im Markt Maßstäbe setzt. Auf der msx25 powered by CARAT in Halle H, Stand SR13 zeigt das Unternehmen am 11. Oktober 2025, wie Händler und Werkstätten sich im wettbewerbsintensiven Aftermarket sichtbar differenzieren – und dadurch stabile Margen realisieren.

Automotive – Differenzierung am Fahrzeug, Ertrag am Auftrag

Im Fokus stehen Start-Stopp-fähige AGM- und EFB-Lösungen der YBX-Serien, entwickelt nach OE-Spezifikationen und ausgelegt auf hohe Zyklenfestigkeit, zuverlässige Ladungsannahme und starke Kaltstartleistung. Das Ergebnis im Tagesgeschäft: passgenaue Ersatzauswahl, reibungslose Montage und spürbar niedrigere Reklamationsquoten. In Kombination mit einer der breitesten Produktabdeckungen im Markt entsteht ein echtes Differenzierungsmerkmal – am Counter, in der Werkstatt und im Serviceversprechen an Endkund:innen.

Motorrad & Powersport – OE-Heritage, die verkauft

Mit den Baureihen YTX®, YTZ® und GYZ® zeigt GS Yuasa die Benchmark aus der Erstausrüstung. Hohe Startleistung, ausgeprägte Vibrationsfestigkeit und langlebige Performance sorgen für kalkulierbare Qualität und zügige Abläufe – über zahlreiche Baugrößen hinweg, wartungsarm bzw. wartungsfrei.

Alternative mit System – Marke, Portfolio, Prozesse

GS Yuasa vereint Top-Marke, überdurchschnittliche Breite im Sortiment und praxisnahe Unterstützung – von der korrekten Start-Stopp-Identifikation bis zum sicheren Austausch von AGM- bzw. EFB-Batterien. So entsteht eine echte Alternative zu etablierten Herstellern, die Partnern hilft, sich klar zu positionieren und Erträge zu sichern.

„Als einer der größten Hersteller weltweit bietet GS Yuasa dem Handel eine starke Alternative – mit Top-Qualität, breitestem Portfolio und messbar weniger Reklamationen. Genau diese Kombination ermöglicht Differenzierung im härter werdenden Wettbewerb und schafft stabile Margen. Auf der msx25 zeigen wir, wie das im Tagesgeschäft funktioniert“, so Erik Rothe, Group Sales Manager der GS Yuasa Battery Germany GmbH.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

