GS Yuasa EHW4GA-Batterie: Erstausrüstung für neuen Toyota RAV4

Neu entwickelte Batterie für neuen Toyota RAV4 in internationalen Märkten als Erstausrüstung ausgewählt

Krefeld, April 2026 – Die GS Yuasa Corporation hat bekannt gegeben, dass ihre neu entwickelte Lithium-Ionen-Batterie EHW4GA für die Hybridmodelle des neuen Toyota RAV4 in internationalen Märkten als Erstausrüstung ausgewählt wurde.

Die Batterie basiert auf einer fortschrittlichen Niedrigwiderstandstechnologie und erzielt Verbesserungen von über 10 % bei Energiedichte sowie Ein- und Ausgangsleistung. Damit trägt sie wesentlich zur Effizienzsteigerung moderner Hybridsysteme bei.

Gefertigt werden Zellen und Module von der Blue Energy Co., Ltd., einem Unternehmen der GS Yuasa Group. Zu den konstruktiven Weiterentwicklungen zählt unter anderem ein neu entwickeltes Druckguss-Modulgehäuse, das sowohl das Gewicht als auch die Anzahl der Bauteile reduziert.

Auch auf Zellebene überzeugt die EHW4GA durch ihre ausgewogene Leistungscharakteristik: Mit einer Kapazität von 4,4 Ah, einer Nennspannung von 3,7 V sowie kompakten Abmessungen von 120,0 x 12,5 x 65,0 mm bei einem Gewicht von nur 0,19 kg verbindet sie hohe Leistungsfähigkeit mit effizientem Bauraumdesign. Die Zelle ist für Betriebstemperaturen von -39 °C bis +60 °C ausgelegt (Lagerung bis +65 °C) und ermöglicht Spitzenströme von bis zu 300 A – ein wesentlicher Faktor für die Anforderungen moderner Hybridanwendungen.

Die Entwicklung baut auf der langjährigen Erfahrung von GS Yuasa im Bereich Lithium-Ionen-Technologie auf. Seit der Gründung von Blue Energy im Jahr 2009 hat die Gruppe weltweit Batterien für mehr als 4 Millionen Hybridfahrzeuge geliefert und dabei ihre Zuverlässigkeit, stabile Leistungsfähigkeit und hohe OEM-Kompetenz unter Beweis gestellt.

Die Entscheidung von Toyota unterstreicht die Rolle von GS Yuasa als verlässlicher globaler Partner führender Fahrzeughersteller. Mit leistungsstarken und zuverlässigen Batterietechnologien unterstützt das Unternehmen aktiv den Wandel hin zur Elektromobilität. Auf Basis jahrzehntelanger Engineering-Kompetenz und bewährter Qualität treibt GS Yuasa die Mobilität der Zukunft in Europa und weltweit weiter voran.

Peter Whittaker, General Manager Automotive and Motorcycle bei GS Yuasa Battery Europe Ltd, kommentiert: „Die Entscheidung von Toyota ist eine klare Bestätigung für die Technologie, Qualität und Zuverlässigkeit von GS Yuasa – ebenso wie für unsere nachgewiesene Fähigkeit, weltweit leistungsstarke Batterielösungen für Hybridfahrzeuge bereitzustellen.“

GS Yuasa gründete Blue Energy im Jahr 2009 als Joint Venture zur Entwicklung, Produktion und zum Vertrieb leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterien für Hybridfahrzeuge. Bis heute hat Blue Energy Batterien für mehr als 4 Millionen Hybridfahrzeuge zuverlässig geliefert. Mit dieser umfassenden Erfahrung und seiner hohen technologischen Kompetenz wird GS Yuasa auch künftig zur weiteren Verbreitung umweltfreundlicher Fahrzeuge beitragen.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

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Bildquelle: GS Yuasa