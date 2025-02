GS Yuasa erneut Club95Partner von Fortuna Düsseldorf

Batteriehersteller und Traditionsverein setzen auf eine starke Zusammenarbeit

Krefeld, 6. Februar 2025 – „Fortuna für alle“: Mit Beginn der Saison 2024/25 hat GS YUASA Battery Germany GmbH die erfolgreiche Partnerschaft mit Fortuna Düsseldorf wieder aufgenommen und ist offizieller Club95Partner. Nach einer kurzen Unterbrechung freuen sich beide Seiten, die Zusammenarbeit erneut zu intensivieren und den traditionsreichen Fußballverein in der aktuellen Spielzeit tatkräftig zu unterstützen. Die mehrjährige Partnerschaft zwischen dem weltweit führenden Batteriehersteller und Fortuna Düsseldorf begann im Sommer 2016. Nach einer positiven und erfolgreichen Zusammenarbeit folgte eine kurze Pause. Doch mit der neuen Saison nimmt GS YUASA das Engagement wieder auf.

„Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Fortuna Düsseldorf erneut zu stärken und als Club95Partner wieder dabei zu sein. Die Energie und Leidenschaft des Vereins passen perfekt zu den Werten von GS YUASA, und wir freuen uns, Teil dieser beeindruckenden Fußballfamilie zu sein“, erklärt Raphael Eckert, Country Manager der GS YUASA Battery Germany GmbH. „Fußball verbindet Menschen über nahezu alle Grenzen hinweg und wir sind stolz darauf, einen Beitrag dazu zu leisten.“

Mit dem Sponsoring als Club95Partner unterstützt GS YUASA das soziale Engagement von Fortuna Düsseldorf. Unter dem Leitsatz „Fortuna für alle“ hat der Verein während einer Pilotphase 2023/24 bereits bei einzelnen Heimspielen kostenlose Eintrittskarten für die Fans der Düsseldorfer und der jeweiligen Gastmannschaft angeboten. Ziel ist jedoch ein freier Zugang zu allen Heimspielen des Clubs – denn, so ihre Überzeugung: der Fußball gehört den Fans.

Mit der Wiederaufnahme der Partnerschaft stärkt GS YUASA nicht nur seine lokale Präsenz, sondern auch seine Verbindung zum Fußball und zur Region Düsseldorf. „Wir freuen uns auf weitere spannende Spiele, die wir gerne mit unseren Geschäftspartnern besuchen, um die Mannschaft anzufeuern. Fortuna Düsseldorf kann sich auf unsere volle Unterstützung verlassen“, fügt Raphael Eckert weiter hinzu.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

