GS Yuasa liefert Batterien für Ortungssatellit

Lithium-Ionen-Batterien versorgen „Michibiki Nr 6“

Krefeld, 31.03. 2025 – GS Yuasa führt seine Projekte im Bereich Raumfahrt fort. Im Quasi-Zenith-Satelliten Nr. 6 (Michibiki Nr.6) sind weltraumtaugliche GS Yuasa Lithium-Ionen-Batterien verbaut. Michibiki Nr. 6 wurde von der Mitsubishi Electric Corporation entwickelt und am 2. Februar 2025 vom Tanegashima Space Center der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) aus ins All gebracht. Der Satellit ist eine der wichtigsten Komponenten des japanischen Satellitenpositionierungssystems.

Das Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) arbeitet mit dem US-amerikanischen Global Positioning System (GPS) zusammen, um hochpräzise und zuverlässige Ortungsdienste bereitzustellen. Es gewährleistet eine Positions-Abdeckung auch in schwierigen Umgebungen wie Bergregionen und dichten städtischen Gebieten und unterstützt Anwendungen in den Bereichen autonomes Fahren, maritime Navigation sowie Logistik und Infrastrukturentwicklung.

Die weltraumtauglichen Lithium-Ionen-Batterien von GS Yuasa haben seit Anfang der 2000er Jahre weltweit mehr als 250 Raumfahrzeuge mit Strom versorgt und dabei ihre außergewöhnliche Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit unter den Extrembedingungen des Weltraums bewiesen. Der fortlaufende Einsatz dieser Batterien in den Satelliten Michibiki Nr. 1 bis Nr. 6 bestätigt einmal mehr GS Yuasas Rolle als Marktführer für zuverlässige Energielösungen auf höchstem Niveau.

Mike Taylor, General Manager – Technical & Compliance bei GS Yuasa Battery Europe Ltd, erläutert: „Das Know-how von GS Yuasa im Bereich der Lithium-Ionen-Technologie unterstützt einige der fortschrittlichsten Raumfahrtmissionen der Welt. Die Installation unserer Batterien in Michibiki Nr. 6 ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, leistungsstarke und langlebige Energielösungen zu liefern, die selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässig funktionieren. Auch in Europa entwickeln wir unsere Produkte weiter konsequent und liefern modernste Batterietechnologie für Fahrzeuge und Industrieanwendungen, sowie für den Bereich der erneuerbaren Energien. Unsere Batterien treiben Tausende von Anwendungen an, die unseren modernen Alltag ermöglichen. Von GPS-Satelliten, die Navigationssysteme steuern, bis hin zur kritischen Notstromversorgung, die eine reibungslose Transaktionen beim Bezahlen mit Karte gewährleistet – unsere Technologie arbeitet im Hintergrund, um die Welt am Laufen zu halten.“

Der Erfolg von Michibiki No. 6 unterstreicht das unermüdliche Engagement von GS Yuasa für technologischen Fortschritt und Qualität. Yuasas breites Sortiment an leistungsstarken Lithium-Ionen- und Blei-Säure-Batterien spielt eine zentrale Rolle bei der Versorgung kritischer Infrastrukturen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zu den fortschrittlichen Batterielösungen von GS Yuasa und wie sie eine Vielzahl von Branchen unterstützen, stehen unter www.gs-yuasa.eu zur Ansicht bereit.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

