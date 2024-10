GS Yuasa stellt neue Finance & HR Managerin vor

Verstärktes Employer Branding im Fokus

Krefeld, Oktober 2024 – Mit Doris Brocker als neue Finance & HR Managerin verstärkt GS Yuasa, einer der weltweit führenden Anbieter von Batterien und Energiespeicherlösungen den Bereich Personal und Finanzen. In ihrer neuen Funktion ist sie Ansprechpartnerin für interne wie externe Prüfer und für Abschlüsse und Reports sowie für alle Themen im Bereich HR der GS Yuasa Battery Germany GmbH verantwortlich.

Im Lauf ihrer beruflichen Karriere erhielt Doris Brocker tiefgehende Einblicke in europäische wie asiatische Unternehmen, weshalb ihr auch die Unterschiede verschiedener Kulturkreise bestens bekannt sind. „Dies ist für das Miteinander aus meiner Sicht immens wichtig. Meine interkulturellen Erfahrungen helfen mir immens, in meiner neuen Position schnell Fuß zu fassen“, so Doris Brocker, die vor allem die Willkommenskultur bei ihrem neuen Arbeitgeber hervorhebt. „GS Yuasa hat mich mit der Atmosphäre im Vorstellungsgespräch überzeugt. Hier kam schon sehr deutlich ein offenes Miteinander zum Ausdruck. Das hat sich auch so bewahrheitet.“

Die Kombination aus Finanzen und Personal stellt für Doris Brocker den besonderen Reiz dar. „Wir sind Weltmarktführer in unserer Branche, dennoch gibt es noch Potenzial um auf dem Markt weiter an Bekanntheit zuzulegen. In meinem Aufgabenbereich kann ich dazu beitragen, die Marke GS Yuasa noch präsenter zu machen.“ Ein Schwerpunkthema in ihrer neuen Position sieht sie in der weiteren Digitalisierung der Finanzbuchhaltung und Verwaltung. Im Bereich Personal setzt Doris Brocker auf verstärktes Employer Branding.

Teamorientiertes und vertrauensvolles Arbeiten ist für die Finance & HR-Managerin essenziell: „Ich kann meine Ideen und auch Denkansätze aus vorherigen Tätigkeiten sehr gut einbringen. Das Führungsteam macht es mir da sehr leicht, da es äußerst aufgeschlossen ist und neue Wege mitgeht.“

Digitalisierung als größte Herausforderung

Als eine der größten Herausforderungen in ihrer neuen Position sieht Doris Brocker einmal mehr die Digitalisierung. „Das bedeutet für alle Mitarbeiter eine deutliche Veränderung der Arbeitsprozesse. Gerade in der Buchhaltung ist ein weitestgehend papierloses Büro nur sehr schwer vorzustellen. Aber wir werden das alles behutsam einführen und gemeinsam meistern. Mein primäres Ziel ist es die interne Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch die Zufriedenheit der Lieferanten und Kunden weiter zu steigern. Ich sehe mich als eine Art menschliches Servicecenter und möchte eine gern gesehene Anlaufstelle für alle werden.“

Country Manager Raphael Eckert freut sich über den weiteren Zuwachs in seinem Team: „Eines unserer Unternehmensziele für die nahe Zukunft ist ein strategisches und gesundes Wachstum, dem eine steigende Markenbekanntheit in all unseren Zielmärkten zugrunde liegt. Dafür stellen wir unser Team mit Neuzugängen wie Doris Brocker, die über langjährige Erfahrung in und mit asiatischen Unternehmen verfügt, noch leistungsstärker auf.“

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

