GS Yuasa und Drift-Europameister Baggsy geben gemeinsam Gas

Partnerschaft unterstreicht Yuasas Engagement für High-Performance-Engineering

Krefeld, 23. April 2025 – GS Yuasa, ein weltweit führender Batteriehersteller, startet eine europaweite, neue Partnerschaft mit einem der bekanntesten professionellen Drifter Europas, Steve „Baggsy“ Biagioni.

Im Rahmen der Zusammenarbeit, die sich über die gesamte Saison 2025 erstreckt, wird die Marke Yuasa prominent auf Baggsys 1.000 PS starkem Nissan GT-R zu sehen sein, wenn er an internationalen Drift-Events in ganz Europa teilnimmt. Dazu gehören Läufe der Drift Masters European Championship (DMEC) in Italien, Spanien, Irland, Lettland, Deutschland und Polen sowie Auftritte bei Top-Events wie dem Goodwood Festival of Speed.

Baggsy, bereits britischer Drift-Champion, hat sich zu einer der dynamischsten und angesehensten Persönlichkeiten der europäischen Motorsportszene entwickelt. Er ist bekannt für seinen rasanten Fahrstil und seine Aufsehen erregenden Fahrzeugkonstruktionen – darunter der weit verbreitete GT-R-angetriebene Navara-R. Dazu verfügt er über eine riesige Fangemeinde, weltweite Medienpräsenz und eine einzigartige Glaubwürdigkeit im Motorsport.

Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von GS Yuasa, ein jüngeres, hoch engagiertes Publikum in ganz Europa anzusprechen, und betont gleichzeitig die langjährige Unterstützung der Marke für High-Performance-Engineering und Innovation. Baggsys Fahrzeug wird die Marke Yuasa während der gesamten Saison 2025 stolz präsentieren, unterstützt durch gemeinsamen Content, Veranstaltungen und digitale Kampagnen in mehreren Regionen.

Yuasa-Batterien sind die erste Wahl für Fahrer und Werkstätten in ganz Europa. Die YBX-Autobatterie von Yuasa ist für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und OEM-Spezifikationen bekannt und bietet branchenführende Leistung für konventionelle, Start-Stopp- und Hilfsanwendungen. Die YBX-Reihe wird von den vertrauenswürdigsten Händlern der Region geführt und von unzähligen Werkstätten und Garagen eingebaut. Sie wurde entwickelt, um den hohen Anforderungen moderner Fahrzeuge gerecht zu werden, und bietet eine lange Lebensdauer, maximale Leistung und bewährte Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen.

James Douglas, European Marketing Manager bei GS Yuasa Battery Europe Ltd, dazu: „Wir freuen uns, in der Saison 2025 mit Baggsy zusammenzuarbeiten. Seine kreative Ingenieurskunst, sein mutiger Fahrstil und seine leidenschaftliche Community spiegeln perfekt die Werte von Yuasa in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit wider. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, auf spannende und authentische Weise neue Zielgruppen in ganz Europa zu erreichen.“

Die Zusammenarbeit startete im vergangenen Jahr beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien und wird nun für 2025 auf ganz Europa ausgeweitet. Die Partnerschaft ist Teil der umfassenden Marketingstrategie von GS Yuasa, die darauf abzielt, den Status von Yuasa als eine der weltweit vertrauenswürdigsten und anerkanntesten Premium-Batteriemarken zu stärken.

Die Fans müssen nicht lange warten, um die Partnerschaft in Aktion zu sehen – Baggsy wird diese Woche bei DMEC Italien für Furore sorgen und dabei stolz die Yuasa-Flagge hissen.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Dirk Neumann

Wanheimer Str. 47

40472 Düsseldorf

+49 (0)211 417900



http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Melanie Nagy

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 55917-0



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: GS Yuasa