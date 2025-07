GS Yuasa unterstützt MiniGP-Nachwuchstalent Luca Diolosa

Der Nachwuchs gibt Gas

Krefeld, Juli 2025 – Mit Luca Diolosa unterstützt GS YUASA seit Anfang 2025 einen talentierten Nachwuchsfahrer im FIM MiniGP-Bereich. Luca berichtet auf Social Media regelmäßig von seinen Rennen im Rahmen des ADAC Mini Bike Cups. Der gebürtige Werdohler (NRW) bekam bereits mit fünf Jahren sein erstes Pocket-Bike. Mit der kleinen Maschine durfte er auf dem elterlichen Grundstück die ersten Runden drehen. Als nächstes meldete Papa Giuseppe seinen Sprössling für einen ADAC-Schnupperkursus an. Mit sieben stieg Luca in die ersten Wettkämpfe ein. Der heute 15-Jährige startet mittlerweile mit der Nummer 64 für den ADAC Hessen-Thüringen.

„Der Motorsport ist, u. a. aufgrund der vielen Reisen, der benötigten Ausrüstung und Technik, sehr kostenintensiv und medial leider nicht so präsent, wie es die engagierten Fahrerinnen und Fahrer verdient hätten. Das macht es gerade jungen Nachwuchstalenten wirklich schwer langfristig Fuß zu fassen und sich auch weiterentwickeln zu können“, so Peter Iwazew, Regional Sales Manager Motorcycle bei der GS YUASA Battery Germany GmbH. „Mit unserer Historie als langjähriger Sponsor der Fahrer des MotoGP-Teams Honda HRC Castrol und des GERT56 Racing Teams in der IDM, ist es für uns wichtig, auch die Jugend auf ihrem Weg zu unterstützen.“

In dieser Saison ist Luca erstmals mit seiner neuen Ohvale GP-2 auf der Rennstrecke unterwegs. Luca freut sich über die Unterstützung der Fans und darf mittlerweile auch schon Autogramme geben. Neben seinem Team ist er vor allem seinem Vater dankbar: Giuseppe Diolosa ist nicht nur Betreuer und Mentor, er kümmert sich auch um Lucas Maschine und steht seinem Sohn immer mit Rat und Tat zur Seite.

Was die Partnerschaft für die beiden besonders macht, erklärt Guiseppe Diolosa wie folgt: „GS Yuasa ist für uns weit mehr als ein Sponsor. Die Kolleginnen und Kollegen leben den Motorsport genauso wie wir. In einer Zeit, in der echte Motorradbegeisterung seltener wird, ist es etwas ganz Besonderes mit Partnern zusammenzuarbeiten, die mit Herzblut dabei sind. Wir sind sehr dankbar für diese Zusammenarbeit. GS Yuasa bringt nicht nur technisches Know-how und hochwertige Produkte mit, sondern auch echtes Interesse am Sport, an den Menschen und an der Szene. Dieses ehrliche Engagement spiegelt sich in jeder Begegnung wider, ob in der Boxengasse, im Fahrerlager oder im direkten Austausch.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit GS Yuasa noch viele weitere Jahre im Motorsport zusammenzuarbeiten. Solche Partnerschaften geben uns nicht nur Rückhalt, sondern auch Motivation, immer weiter anzugreifen.“

Ihr möchtet Luca einmal fahren sehen? Nichts wie los: Die nächsten Stationen der FIM MiniGP Germany sind Wittgenborn (19.7.), Bopfingen (16.8.), Harsewinkel (30.8.), Schlüsselfeld (13.9.) und das tschechische Cheb (27.9.).

Wir drücken Luca und seinem Team natürlich fest die Daumen!

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams.

