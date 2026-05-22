GS YUASA unterstützt Nachwuchsrennfahrer Jonathan Engström

GS Yuasa seit Beginn der neuen Saison Sponsor des schwedischen GT4-Rennfahrers

Krefeld, Mai 2026 – GS YUASA engagiert sich erneut im Motorsport und ist seit Beginn der neuen Saison Sponsor des schwedischen Rennfahrers Jonathan Engström. Der 22-Jährige startet 2026 erstmals in der ADAC GT4 Germany und tritt dort für das Team CV Performance X JP Motorsport im Mercedes-AMG GT4 an. Parallel ist er im STT Cup aktiv. Als Sohn des erfolgreichen Tourenwagenfahrers Tomas Engström kam er schon früh mit dem Motorsport in Berührung und sammelte bereits Erfahrungen im Formel- und Tourenwagensport. Mit dem Einstieg in die ADAC GT4 Germany folgt nun der nächste Schritt in seiner Karriere. In der Saison 2026 wird er unter anderem auf renommierten Strecken wie dem Red Bull Ring, dem Nürburgring und dem Hockenheimring an den Start gehen.

Mit dem Engagement baut GS YUASA seine Aktivitäten im Motorsport weiter aus und setzt verstärkt auf die Förderung junger Talente. Bereits seit vielen Jahren ist das Unternehmen in verschiedenen Rennserien aktiv. Das Sponsoring von Jonathan Engström erweitert das internationale Motorsportportfolio von GS YUASA und unterstreicht zugleich die enge Zusammenarbeit zwischen GS Yuasa Battery Nordic und der GS YUASA Battery Germany GmbH.

„Jonathan Engström ist ein junger Fahrer mit großem Potenzial, der unser internationales Motorsport-Engagement ideal ergänzt und mit dem wir uns gemeinsam weiterentwickeln können. Zusammen mit GS YUASA Battery Nordic stärken wir damit unsere standortübergreifenden Aktivitäten“, sagt Erik Rothe, Group Sales Manager der GS YUASA Battery Germany GmbH.

Die ADAC GT4 Germany gilt als eine der stärksten GT4-Rennserien Europas und bietet ein hochprofessionelles Umfeld für Nachwuchsfahrer. Entsprechend ambitioniert blickt Engström auf seine erste Saison: „Die ADAC GT4 Germany ist für mich der nächste wichtige Schritt. Ich möchte mich in einem starken Teilnehmerfeld beweisen und mich als Fahrer kontinuierlich weiterentwickeln. Mit GS YUASA habe ich dabei einen starken Partner an meiner Seite.“

Auch für GS YUASA bietet die Partnerschaft großes Potenzial. Neben exklusiven Einblicken hinter die Kulissen des Motorsports und gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen ausgewählter Rennveranstaltungen steht insbesondere die langfristige Zusammenarbeit im Fokus. Ziel ist es, Jonathan Engström auf seinem weiteren Karriereweg zu begleiten und gemeinsam mit dem Nachwuchstalent weiter zu wachsen.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Automotive (Automobil-Starterbatterien) zudem Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP.

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Bildquelle: GS Yuasa