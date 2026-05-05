GS YUASA wird Sponsor des aufstrebenden Rennfahrers Jonas Greif

GS Yuasa engagiert sich bereits seit über 10 Jahren aktiv im Motorsport

Krefeld, 30. April 2026 – GS YUASA unterstützt ab sofort den aufstrebenden Automobilrennfahrer Jonas Greif bei seinem Aufstieg im professionellen Motorsport. Neben Top-Platzierungen im Porsche Carrera Cup Deutschland und Porsche Mobil 1 Supercup strebt der 24-Jährige den Aufstieg in höhere Rennserien wie die DTM, die Königsklasse des internationalen Tourenwagensports, an. Auch die erfolgreiche Teilnahme an den prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennen steht auf seinem Plan.

GS YUASA engagiert sich bereits seit über 10 Jahren aktiv im Motorsport. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren als Sponsor der Fahrer des MotoGP-Teams Honda HRC Castrol aktiv und unterstützt seit Anfang 2025 auch den talentierten Nachwuchsfahrer im FIM MiniGP-Bereich Luca Diolosa.

„Mit Jonas Greif unterstützen wir einen talentierten und ambitionierten Rennfahrer, der zu unseren Werten im Motorsport passt. Sein Ehrgeiz und seine kontinuierliche Entwicklung machen ihn zu einem vielversprechenden Partner für die Zukunft“, sagt Erik Rothe, Group Sales Manager der GS YUASA Battery Germany GmbH.

Seit seinem Einstieg in den Kartsport im Alter von sieben Jahren ist Jonas Greif fasziniert vom Motorsport. Dieser entwickelte sich schnell zu einer Leidenschaft, die ihn nie wieder losließ. Besonders fasziniert ihn dabei, dass Fahrer und Material stets an ihre Grenzen gebracht werden und kein Raum für Fehler bleibt. In der Saison 2025 startete er für das Team GP Elite im Porsche Carrera Cup Deutschland und plante darüber hinaus gezielte Gaststarts im Porsche Mobil 1 Supercup.

„Motorsport ist für mich weit mehr als nur ein Wettbewerb. Es ist eine Plattform, um Menschen, Unternehmen und Visionen zu verbinden“, erklärt Jonas Greif. „Mit GS YUASA habe ich einen Partner an meiner Seite, der diese Werte teilt und mich auf meinem Weg aktiv unterstützt.“

Auch für GS YUASA bietet die Partnerschaft großes Potenzial. Sie schafft gezielt Mehrwert, etwa durch Kunden- und Mitarbeiterevents, exklusive Einblicke in den Motorsport sowie gemeinsame Kommunikationsmaßnahmen. Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit, die den Motorsport erlebbar macht und beide Partner nachhaltig stärkt.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Automotive (Automobil-Starterbatterien) zudem Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP.

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Bildquelle: Quelle: GS Yuasa, Jonas Greif, Ferdi Kräling