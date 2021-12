GSB Gold Standard Gruppe: Neujahrswünsche des Vorstandsvorsitzenden Josip Heit

Das turbulente Jahr 2021 endet! Es war ein Jahr voller Errungenschaften und harter Arbeit, in einer Zeit des Wandels, es war ein erfolgreiches im Zeichen des Aufbruchs, ein Jahr, in dem der Grundstein für die Ernte gelegt wurde, diese Ernte kann nun mit noch mehr Fleiß und großer Zuversicht eingefahren werden!

Man könnte jetzt rufen, „Hurra, ein rosa Glücksschwein kam um Mitternacht angerannt mit einer brennenden Wunderkerze in der Hand, es grunzte und quiekte laut: Hurra, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr“, ganz so einfach wird 2022 aber wohl in Zeiten der Pandemie nicht werden, es gilt nach vorn zu schauen und mit Tatkraft an die Arbeit zu gehen.

Lassen Sie mich den großen deutschen Schriftsteller Theodor Fontane (1819 – 1898) zitieren:

„Und wieder ein neues Jahr – Was werden die Tage bringen? Wird das Jahr fördern, worauf ich gebaut? Ich möchte noch wirken und schaffen und tun und atmen, denn um auszuruhen, hat’s keine Not noch Eile. Ich möchte leben, bis all dies Glühen, leuchtender Funken nicht vergeht wie die Flamme im Kamin, sie eben zu Asche gesunken – nichts jedoch kann uns aufhalten, wenn wir gemeinsam unsere Ziele strebsam verfolgen!“

Ich bedanke mich an dieser Stelle für das vergangene Jahr 2021. Ihr seid wieder ein hervorragendes Beispiel an Einsatz gewesen.

Doch, genug von der Arbeit. Ich wünsche euch, euren Familien und allen, die euch am Herzen liegen, ein wunderbares neues Jahr 2022. Vor allem aber Gesundheit, und Freude, die immer am wichtigsten ist, diese soll euch stets begleiten.

Mit den besten Wünschen für ein frohes neues Jahr, verbleibe ich herzlichst, ihr Josip Heit.

Webseite: https://g999main.net

Die UNIAN (für Ukrainische Unabhängige Informationsagentur), mit Sitz in Kiew ist eine private ukrainische Nachrichtenagentur. Sie produziert und liefert politische, wirtschaftliche und finanzielle Informationen sowie einen Foto-Reportservice.

