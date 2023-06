GTSE stellt mit Celigo die Weichen für Skalierung

Erfolgreiche Implementierung der Celigo-iPaaS

„Je mehr wir mit Celigo arbeiteten, desto mehr stellten wir fest, dass es sehr benutzerfreundlich ist, und es wurde sehr schnell zu unserer bevorzugten Software, die wir als Teil des gesamten Betriebs einsetzen.“

Freddie Miller, Geschäftsführender Direktor GTSE

Über

GTSE mit Sitz in Manchester ist der führende britische Anbieter von Kabelbindern, Klebebändern und anderen Hardware-Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen wurde 2014 mit dem alleinigen Ziel gegründet, hochwertige Kabelbinder zu verkaufen. Seitdem hat sich das Produktportfolio um Bohrer, Vorrichtungen und Befestigungen, Werkzeuge, Handschuhe und andere PSA sowie Elektro- und Automobilzubehör erweitert. Sowohl Privatkunden als auch große Unternehmen kaufen ihre Produkte sowohl direkt als auch über ihre E-Commerce-Seiten. Heute beschäftigt das Unternehmen ein kleines, aber leistungsstarkes Team von 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Hintergrund

GTSEs fast zehnjährige E-Commerce-Geschichte umfasste eine Reihe verschiedener Plattformen, von Magento über BigCommerce bis hin zu Amazon. Während der Pandemie stiegen die Online-Verkäufe des Unternehmens deutlich an, und mit der Eröffnung einer Amazon US-Storefront explodierte das Transaktionsvolumen. Infolgedessen entschieden sie sich, NetSuite als ihre ERP-Lösung zu implementieren. Freddie Miller, der Geschäftsführer von GTSE, sprach mit einem Freund der Familie über die NetSuite-Implementierung. Er sagte etwas, das ihre E-Commerce-Reise verändern – und verbessern – würde: „Ihr müsst Celigo holen.“ Wie sich herausstellte, war dieser Freund ein Celigo-Kunde. Als die Partner von GTSE bei Catalyst ERP ebenfalls Celigo als eine Möglichkeit empfahlen, ihre wachsende Anzahl von Implementierungen zu verwalten, insbesondere mit NetSuite an Bord, wusste Miller, dass sie dies ernsthaft in Betracht ziehen sollten.

Die Herausforderung

Vor der Implementierung von NetSuite wurde der Großteil der Geschäftsprozesse von GTSE, einschließlich Lagerverwaltung, Marketing und Datenanalyse, in Excel nachverfolgt. Sie verließen sich auf Xero als Buchhaltungssoftware und verwendeten A2X, um Amazon-Daten in das Xero-System zu bringen. Die Pflege all der verschiedenen Tabellenkalkulationen war jedoch eine Mammutaufgabe. Im Grunde verbrachte jede:r Angestellte zumindest einen Teil seiner Zeit in Excel, um Daten zu überprüfen und die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Informationen zu extrahieren.

Darüber hinaus gab es keine Möglichkeit, den Bestandsstatus in Echtzeit zu überprüfen. „Es mangelte an Transparenz in Bezug auf den Bestand“, sagt Miller. „Das war eines meiner größten Probleme mit dem bestehenden System.“

Ein weiteres großes Problem war der Abschluss der Buchhaltung. „Wir konnten keine vollständigen, harten Monatsabschlüsse und dergleichen machen. Das war einfach nicht möglich. Aus finanzieller Sicht war es also sehr schwierig. Wir hatten zwar keine Bedenken, dass es irgendwelche Fehler gab, aber es war nicht so sorgfältig, wie ich es mir gewünscht hätte, wenn es um den Abschluss jedes Monats ging“, so Miller. „Und die Erstellung von Berichten war fast unmöglich.“

Ohne genaue Finanzberichte war es für das Team schwierig, strategische Entscheidungen zu treffen und die Zukunft des Unternehmens zu planen. Da beschloss Miller, dass es an der Zeit war, etwas zu ändern. Er hörte auf die vielen Empfehlungen, die er erhalten hatte, und holte Celigo an Bord.

„Alle sind erstaunt, wie nahtlos die Integrationen sind und wie gut alles zusammenarbeitet.“

Freddie Miller, Geschäftsführender Direktor GTSE

Die Lösung

Der 1. Juli 2022 war der erste Tag, an dem GTSE mit Celigo arbeitete, und das Unternehmen legte sofort mit mehreren vorgefertigten Verbindungen los, darunter sechs Amazon-Shops, eBay, BigCommerce sowie API- und FTP-Integrationen mit 3PL für Lagerhaltung und Fulfillment.

Das Team war sofort beeindruckt, wie intuitiv die Plattform funktioniert und wie gut alles zusammenarbeitet. Heute arbeiten 10 von 12 Mitarbeiter:innen täglich mit NetSuite, und vier von ihnen kennen sich mit Celigo aus. Ein Mitarbeiter von GTSE fungiert sogar als „Celigo-Guru“. Er hat etwa die Hälfte der Celigo-Universitätskurse absolviert und kümmert sich um die tägliche Fehlersuche und das Fehlermanagement. „Wenn etwas schief geht, kann man es selbst beheben, ohne sich mit Entwicklern oder jemandem mit technischen Kenntnissen innerhalb des Systems auseinandersetzen zu müssen“, sagt Miller.

Angesichts der relativ kleinen Größe des Teams besteht eines der übergreifenden Unternehmensziele von GTSE darin, das Potenzial der Automatisierung voll auszuschöpfen. Celigo hilft dem Unternehmen dabei, indem es die frühere Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen und manueller Dateneingabe beseitigt. „Dadurch können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die größeren Wachstumsprojekte konzentrieren, anstatt sich den ganzen Tag mit Details und Tabellenkalkulationen zu beschäftigen“, erklärt Miller. Außerdem können sie die Berichte erstellen, die sie benötigen, um strategische Entscheidungen zu treffen und für die Zukunft zu planen.

Fazit

Nach knapp einem Jahr, in dem GTSE Celigo im Einsatz hat, plant das Unternehmen bereits zwei weitere Website-Integrationen innerhalb der nächsten sechs Monate sowie weitere 3PL-Lagerhäuser. Und das Unternehmen ist so stark gewachsen, dass es mit drei Unternehmen in Übernahmegesprächen ist.

Laut Miller stellt die Kombination von Celigo und NetSuite einen bedeutenden Wendepunkt für das Unternehmen dar, und er sieht beide als langfristige Partner für die bevorstehenden Expansionsbemühungen. „Wir haben uns in den letzten 12 Monaten mit der Skalierung zurückgehalten, weil wir auf den Abschluss unserer ERP-Implementierung gewartet haben. Und jetzt haben wir alle Systemintegrationen vorgenommen. Wir haben die Mitarbeiter:innen eingestellt, und das ist für mich der Moment, in dem wir skalieren“, erklärt er.

Während das Unternehmen wächst, freut sich Miller darauf, mehr darüber zu erfahren, was Celigo für sie tun kann. Zu den künftigen Initiativen gehören die Integration von Hubspot und Stripe. Darüber hinaus arbeitet Miller mit Catalyst ERP zusammen, um anderen Unternehmen, die Celigo in Betracht ziehen, als Ressource zu dienen.

Er rät dazu, „keine halben Sachen zu machen“ und nicht nur an die unmittelbaren Kosten zu denken. „Ja, es ist keine billige Software, aber wenn ich mit anderen Leuten spreche, die große NetSuite-Implementierungen haben, sagen sie, dass Celigo tatsächlich eine bessere Lösung als ihre bestehenden Systeme ist. Ursprünglich machten sie alles manuell oder benötigten viel interne Entwicklungszeit – Korrekturen und Workarounds – und dies ist tatsächlich eine viel nahtlosere Lösung.“ Für ihn und den Rest des GTSE-Teams hat sich die Investition in Celigo auf jeden Fall gelohnt.

Bildquelle: @Celigo Inc.