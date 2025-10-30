Gustavo Gusto bringt Festival-Feeling und frische Pizza auf über 30 Events

Gustavo Gusto verstärkt Präsenz auf Festivals, Messen und VIP-Events in 2025

Gustavo Gusto liebt Live-Events

Auch in diesem Jahr verstärkte Gustavo Gusto seine Präsenz bei vielfältigen Live-Events und Festivals in Deutschland. Bis zum Herbst war das Unternehmen auf über 30 Veranstaltungen vertreten. Angefangen von unterschiedlichen Messen für Fachbesucher und Consumer, über etliche Musikfestivals bis hin zu Filmfesten, Fernseh-Shows und VIP-Events in der Unterhaltungs- und Automobilbranche. Auf fast allen Events wurden die Pizzen frisch im eigenen Pizza-Truck oder dem eigens designten und umgebauten Gustavo Gusto-Überseecontainer von engagierten Mitarbeitenden für die Gäste gebacken.

„Wir wollen die Menschen direkt ansprechen und sie von der Qualität und dem Geschmack unserer Tiefkühlpizzen überzeugen. Gerade Live-Veranstaltungen sind dazu prädestiniert“, sagt Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto. Christoph Schramm weiter: „Zu einer guten Veranstaltung gehört auch ein gutes Essen. Und das bieten wir mit unseren Premiumpizzen. Eine Gustavo Gusto-Pizza verbindet, sorgt für Gesprächsstoff und passt damit eben perfekt zu einem Top-Event.“

Gustavo Gusto liebt Musik

Zur diesjährigen Festival-Saison war Gustavo Gusto auf unzähligen Musik-Festivals in ganz Deutschland mit dem eigenen Pizza-Truck unterwegs. Mit 34.000 Besuchern war das „Juicy Beats“ in Dortmund das größte Event. Neben frisch aufgebackenen Pizzen freuten sich die Besucher über weitere Live-Aktivierungen mit einer Tattoo Station, Frisbee Wurf Aktion und Fotobox. Außerdem wurde gemeinsam mit fritz-kola ein exklusives Gewinnspiel ausgelobt. Gleiches fand ebenfalls mit „Green Juice Festival“ in Bonn mit ca. 12.500 Besuchern statt.

Nicht mehr wegzudenken aus dem Gustavo Gusto Festival Kalender ist das „Summerjam“ in Köln mit etwa 30.000 Besuchern und natürlich das wahrscheinliche bunteste Festival Deutschlands, das „Rainbow Festival“ zum Pride Month in Köln mit satten 22.000 Besuchern.

Ein Bekenntnis für sauberes Trinkwasser setzte Gustavo Gusto auf dem „Millerntor Gallery“ in Hamburg, dem sozialen Kunst-, Musik-, und Kulturfestival initiiert von Viva con Agua und St. Pauli. Auf dem Taubertal Festival in Rothenburg ob der Tauber sorgte Gustavo Gusto für beste Stimmung bei der gesamten Crew durch die Verpflegung mit frisch gebackenen, heißen Pizza-Slices.

Ebenfalls unterstützt wurde das „Oben ohne“ Musikfestival des Kreisjugendrings München-Stadt und München Land. Und ein klares Bekenntnis zu seinen bayerischen Wurzeln zeigte Gustavo Gusto durch die Präsenz auf der Brass Wiesn in Eching bei München.

Gustavo Gusto liebt Entertainment

Wie bereits im vergangenen Jahr war Gustavo Gusto auch 2025 wieder Teil zweier großer TV-Highlights: Beim Finale von Germany“s Next Topmodel mit Heidi Klum sorgte die Marke auf der exklusiven Aftershow-Party für kulinarischen Genuss. Auch beim Let“s Dance-Finale feierten Tänzerinnen und Tänzer, Jury und Gäste nach einer mitreißenden Liveshow mit heißen, knusprigen Gustavo Gusto-Pizzen auf der Aftershow-Party.

Darüber hinaus präsentierte Gustavo Gusto seine Premium-Pizzen auf dem „Deutschen Fernsehpreis“, dem „Deutschen Schauspielerpreis“, dem „Produzentenfest der Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten“, dem „Deutschen Entertainment Award“ sowie dem „Deutschen Filmpreis“. Besonders stolz ist Gustavo Gusto auf die Übernahme des VIP-Caterings auf der diesjährigen Gamescom in Köln.

Mit seinem Engagement bei diesen Events unterstreicht Gustavo Gusto einmal mehr seine Nähe zu Lifestyle, Genuss und Entertainment.

Gustavo Gusto liebt Messen

Neben verschiedensten Food-Messen für Fachbesucher und Consumer, wie beispielsweise der Food & Life oder der Eat & Style, präsentierte sich Gustavo Gusto auf der IAA in München gemeinsam mit seinem Energiepartner E.on. Als besonderes Highlight wurde hier Anfang September die neue Range „Amore Napoli“ vorgestellt. Seit vielen Jahren ist Gustavo Gusto auch auf dem OMR Festival in Hamburg mit dem eigenen Pizza-Food-Truck vertreten.

Warum schmeckt eine Gustavo Gusto-Pizza so gut?

Die Pizzen von Gustavo Gusto zeichnen sich besonders durch ihren dünnen, knusprigen Boden und der fruchtigen Tomatensoße aus. Der klassische Pizzateig besteht nur aus Weizenmehl, Wasser, nativem Olivenöl extra, Salz und Frischbackhefe. Bei der neuen „Amore“-Range wird das vermahlene Pizza-Mehl (Type „00“) zusätzlich mit italienischem Semolina verfeinert. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange reifen, wird schonend von Hand ausgebreitet und auf Lavastein vorgebacken. Die fruchtige Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur aus italienischen Tomaten hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen und keine Geschmacksverstärker verwendet.

Die Gustavo Gusto Tiefkühlpizzen

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell 16 verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsgrößen. Elf große Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen mit ca. 30 cm Durchmesser (inkl. einer großen Sonderedition und einer veganen Pizza) sowie vier etwas kleinere Pizzen der Sorte „Amore Napoli“ mit rund 24 cm, sowie die Limited Edition „Deine Margherita“ in Kooperation mit „Deine Freunde“. Gustavo Gusto hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Restaurant-Pizza unterscheiden lassen.

Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Anschließend backt er bei 400°C direkt auf Stein. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker, kein Industriezucker und kein Palmöl verwendet.

Gustavo Gusto startet 2014 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 von Hand geformte Tiefkühlpizzen her. An den zwei Produktionsstandorten in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen) sowie im Vertrieb sind rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto gibt es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden, seit Oktober 2023 im Großhandel und seit Ende 2024 in der Slowakei erhältlich. Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2025 wurde die Marke unter anderem dreimal „Bestseller des Jahres“, viermal „Topmarke des Jahres“, viermal „Wachstumschampion“ und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas. Und der Erfolgskurs geht weiter. Das zeigt eine aktuelle Studie vom Capital Magazin und Statista in 2025. Hier wurde Gustavo Gusto zum zweiten Mal in Folge in die Liste der „Innovativsten Unternehmen Deutschlands“ aufgenommen.

