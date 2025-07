GUSTAVO GUSTO HAT NEUEN GROSSHANDELSVERTRIEBSPARTNER

Seit dem 1. Juli 2025 beliefert die Walter Gott Handels- und Logistik GmbH ihre Großhandelskunden mit den Premiumtiefkühlpizzen von Gustavo Gusto.

Premium-TK-Pizza für die Gastronomie

Seit dem 1. Juli 2025 beliefert die Walter Gott Handels- und Logistik GmbH ihre Großhandelskunden mit den hochwertigen Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto. Damit erweitert Walter Gott sein Portfolio um eine der gefragtesten Premiummarken im Tiefkühlbereich – und schafft gleichzeitig für Gastronomen, Hotels, Freizeitparks und Betriebskantinen den Zugang zu handgeformten TK-Pizzen auf Restaurantniveau.

„Mit Walter Gott haben wir einen erfahrenen und hervorragend vernetzten Partner gefunden, der unsere Expansionsstrategie im Gastronomiebereich maßgeblich unterstützt“, so Christoph Schramm, CEO von Gustavo Gusto. „Dank der neuen Partnerschaft können wir ab Sommer 2025 bundesweit Großhändler erreichen – und damit auch viele neue Gastronomiebetriebe von der Qualität unserer Produkte überzeugen.“

Flexibel, effizient, nachhaltig – Mehrwert für den Großhandel

Die Zusammenarbeit bringt handfeste Vorteile: Großhändler können die Gustavo Gusto Produkte im Großhandelsgebinde bedarfsorientiert und sortenunabhängig bestellen – ganz ohne Mindestmengen pro Sorte. Diese Feinkommissionierung verbessert die Lagerlogistik, reduziert Kapitalbindung und unterstützt ein nachhaltigeres Ressourcenmanagement.

Ein weiterer Pluspunkt: Tiefkühlprodukte aus dem umfangreichen Walter-Gott-Sortiment – inklusive Gustavo Gusto – werden in einer Lieferung und mit einer Sammelrechnung abgewickelt. Das spart Zeit, Kosten und reduziert den Verwaltungsaufwand auf Seiten der Großhändler erheblich.

Ein starkes Signal für die Branche

Mit dem Schulterschluss zwischen Gustavo Gusto und Walter Gott wird deutlich: Premium-Produkte im Tiefkühlsegment haben ihren festen Platz in der modernen Gastronomie – wenn Logistik, Sortiment und Service stimmen. Die neue Partnerschaft macht es dem Großhandel leichter denn je, seinen Kunden hochwertige Convenience-Lösungen anzubieten – ganz ohne Kompromisse bei Qualität oder Flexibilität.

Die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen

Gustavo Gusto hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Restaurant-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Anschließend backt er bei 400°C direkt auf Stein. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker, kein Industriezucker und kein Palmöl verwendet.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto startet 2014 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 von Hand geformte Tiefkühlpizzen her. An den zwei Produktionsstandorten in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen) sowie im Vertrieb sind rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto gibt es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden, seit Oktober 2023 im Großhandel und seit Ende 2024 in der Slowakei erhältlich. Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2025 wurde die Marke unter anderem dreimal „Bestseller des Jahres“, viermal „Topmarke des Jahres“, viermal „Wachstumschampion“ und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas. Und der Erfolgskurs geht auch in 2025 weiter. Das zeigt eine aktuelle Studie vom Capital Magazin und Statista. Hier wurde Gustavo Gusto zum zweiten Mal in Folge in die Liste der „Innovativsten Unternehmen Deutschlands“ aufgenommen.

