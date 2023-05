Gustavo Gusto: Sonderverkauf von Tiefkühlpizzen

Am Samstag in Geretsried: Lagerverkauf von Gustavo Gusto

Einen wichtigen Termin gibt es diese Woche für alle Pizza-Fans: Am Samstag (13. Mai 2023) führt der Tiefkühlpizza-Hersteller Gustavo Gusto auf dem Gelände des ESC-Sportstadion in der Jahnstraße in Geretsried einen Lagerverkauf durch. Von 10 bis 15 Uhr können Tiefkühlpizzen (B-Ware) kartonweise zu einem Sonderpreis erworben werden. Verkauft werden die klassisch großen Gustavo-Gusto-Pizzen mit einem Durchmesser von rund 30 cm und auch die neuen, etwas kleineren „Extra-Luftig-Pizzen“.

Der Preis beträgt 15 Euro für einen Karton mit insgesamt sieben klassischen Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen (Margherita, Prosciutto e Funghi und Salame) bzw. ein Karton mit 6 Pizzen (Quattro Formaggi, Tonno e Cipolla, Prosciutto e Ananas und Salame Piccante). Bei den „Extra-Luftig-Tiefkühlpizzen“ beträgt der Preis für einen Karton mit sieben sortenreinen Pizzen 12 Euro.

Ein Mix der unterschiedlichen Sorten ist nicht möglich. Die Bezahlung ist sowohl per EC-Kartenzahlung als auch gegen Barzahlung möglich. Alle Sorten gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Gelände des ESC-Sportstadions.

„Aufgrund der hohen Nachfrage bei den vergangenen Lagerverkäufen und den damit verbundenen teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen haben wir uns entschlossen, den Sonderverkauf unserer Tiefkühlpizzen auf die Parkflächen beim Eisstadion in Geretsried zu verlegen“, sagt Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto. „Wir hoffen, dass es dort deutlich geringe Wartezeiten für unsere Pizza-Fans gibt und auch weniger Verkehrsprobleme.“

Die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen

Die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen werden möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt.

Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto startete 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Einzelhandel. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden erhältlich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Gustavo Gusto auch Speiseeis an.

Das Unternehmen erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise. So wurde im Jahr 2022 Gustavo Gusto u.a. zum dritten Mal in Folge als „Top-Marke des Jahres“ und für „Höchste Kundentreue“ ausgezeichnet, erhielt den „Großen Preis des Mittelstandes“ und erreichte im Deutschland Test mit 100 Punkten den Platz 1 für „Höchste Wertschätzung von Verbrauchern“.

