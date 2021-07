Gustavo Gusto spendet 20.000 Euro für die Flutopferhilfe

Geretsried, 26.Juli 2021. Die gesamten Einnahmen aus einem extra Lagerverkauf von Gustav-Gusto-Tiefkühlpizzen am Samstag. (24. Juli 2021), die noch vom Unternehmen auf 20.000 Euro aufgestockt wurden, kommen nun der Flutopferhilfe in Deutschland zugute. “Wir bedanken uns bei allen Menschen, die am Samstag bei uns Tiefkühlpizzen für den guten Zweck gekauft haben. Die Resonanz war riesig und damit auch das Spendenergebnis”, sagt Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführer von Gustavo Gusto.

“Gerade in solchen Ausnahmezeiten ist unsere Solidarität mit den Betroffenen gefragt. Die 20.000 Euro sollen den Menschen zeigen, dass wir nicht nur in Gedanken bei ihnen sind, sondern auch finanziell helfen wollen”, so Schramm weiter.

Am Samstag konnten von 9 bis 14 Uhr im sogenannten Pizza-Drive-In auf dem Werksgelände von Gustavo Gusto in Geretsried kartonweise Tiefkühlpizzen zum Preis von 15 Euro gekauft werden. Der Andrang war enorm und hat sogar zeitweise zu einigen Verkehrsbehinderungen in Geretsried geführt. “Dafür bitten wir nachträglich um Entschuldigung und zugleich um Verständnis für die zeitweisen Behinderungen. Aber schließlich ging es hierbei um einen guten Zweck.”

Die gesamten Einnahmen aus dem Lagerverkauf werden nun zusammen mit eine Spende des Unternehmens an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe überwiesen.

Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto ist eine Marke der Franco Fresco GmbH & Co.KG, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Ihre Pizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Pizzeria-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden diese Pizzen möglichst authentisch – nach italienischem Rezept – mit feinstem Mozzarella und nur mit hochwertigen – soweit möglich – regionalen Zutaten hergestellt. Die Premium-Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, wie auch bei Amazon fresh, Gorillas und im Onlineshop von Rewe zu kaufen. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, nicht zuletzt als schnellst wachsende Foodmarke Europas und Topmarke 2021. Seit Mitte 2021 bietet Franco Fresco auch Tiefkühleis unter der Marke Gustavo Gusto an.

