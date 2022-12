GUT AIDERBICHL WEIHNACHTSZAUBER VON DER RANCH

Exklusive Online-Premiere am 4. Advent im Stream bei GUT AIDERBICHL

Wir freuen uns, allen Aiderbichlern und Tierfreunden in der ganzen Welt, am 4. Advent, Sonntag, dem 18. Dezember um 18:00 Uhr, unsere Gut Aiderbichl Weihnachtssendung hier auf unserer Homepage als exklusive Premiere im Online-Stream präsentieren zu dürfen.

Link: https://www.gut-aiderbichl.com/news/weihnachtszauber-auf-gut-aiderbichl/

Dieses Jahr melden sich die Tierretter von der Gut Aiderbichl Ballermann-Ranch in Niedersachsen, wo viele Pferde, Esel und Ponys ihr Für-Immer-Zuhause gefunden haben. Tauchen Sie mit uns ein in die wunderbare Welt der tierischen Weihnacht. Erfahren Sie in vielen neuen Tiergeschichten die geretteten Tiere und ihr Schicksal kennen.

Lassen Sie sich inmitten der Ponys und Esel der Ballermann Ranch von weihnachtlicher Musik bekannter Interpreten wie Olaf Henning, Anja Wendzel, Julia Raich, Sanny, Elvira Fischer, Tom Niklas, dem Duo Zweisam-Together, u.a. in die stille, wunderbare Weihnachtszeit auf Gut Aiderbichl entführen.

Unter anderem wird die Weihnachtssendung auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt und ist so für und von jedermann zu empfangen!

sonnenklar.TV – 24.12. um 18 Uhr (über Kabel / Satellit / Online-Stream)

Wir24.TV – 25.12. um 20:15 Uhr (über Satellit oder über WAIPU.TV)

Schlagerparadies.TV – 24.12. um 20 Uhr (bei Magenta-TV)

Schlagerparadies.TV – 25.12. um 21 Uhr (bei Magenta TV)

Schlagerparadies.TV – 26.12. um 21 Uhr (bei Magenta TV)

