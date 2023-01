Gut, besser, Simply V – Deutschlands beliebteste Käse-Alternativen jetzt noch besser

Streichgenuss frischer und natürlicher – Genießerscheiben Natur werden Genießerscheiben Mild – Konsistenz noch zartschmelzender, Geschmack noch milder

Exzellente Produkte nach den Wünschen und Anregungen von Konsument:innen noch weiter zu perfektionieren: Darauf versteht sich wohl keine andere Käse-Alternative besser als Simply V. Das hat die Marke jetzt einmal mehr bewiesen und den Simply V Streichgenuss Cremig-Mild und den Simply V Streichgenuss Kräuter sowie die Simply V Genießerscheiben Natur entscheidend weiterentwickelt. Dazu wurden die Qualität der Rohwaren überprüft, die Rezepturen überarbeitet und die Herstellungsverfahren weiter optimiert. Erste Verbrauchertests zeigen: Das hat sich gelohnt!

Simply V Streichgenuss – noch frischer und natürlicher

Cremig, frisch und natürlich war der Simply V Streichgenuss schon immer – und nach der Überarbeitung erfüllt er diese Eigenschaften noch besser. Mit ihrer verbesserten Rezeptur überzeugt die Sorte Cremig-Mild mit einem Geschmack, der typisch ist für klassischen Frischkäse, und die Kräuter-Variante schmeckt noch intensiver nach Petersilie und Schnittlauch – und das Ganze rein pflanzlich. Die Cremigkeit der Frischkäse-Alternative auf Mandelbasis ist ihr bereits beim Öffnen anzusehen und zaubert jedem schon beim Streichen auf Brot oder Bagel ein Lächeln ins Gesicht. Der Beifall der Fan-Gemeinde ist daher groß und sie dürfte dank der weiter verbesserten Rezeptur noch größer werden. Schließlich bescheinigen Verbraucher dem „neuen“ Simply V Streichgenuss eine optimale Intensität und Cremigkeit. Damit erfüllt er ihre Erwartungen an den Geschmack perfekt. Die Verwendungsmöglichkeiten ließen noch nie Wünsche offen: Der Simply V Streichgenuss schmeckt köstlich auf Brot und ist auch bestens geeignet zum Backen, Kochen oder Dippen.

Simply V Genießerscheiben mit zartschmelzender Konsistenz – Sorte Natur heißt jetzt Mild

Die Genießerscheiben gehören zu den beliebtesten Produkten des Simply V Sortiments – kein Wunder, beeindruckt jede Sorte doch immer wieder aufs Neue mit ihrem vollen Geschmack und ihrer zartschmelzenden Konsistenz, zu der auch Mandeln, Walnüsse oder Cashews beitragen. Diese Konsistenz ist jetzt noch besser geworden, was beim Öffnen der Packung sofort ins Auge fällt und sich beim Herausnehmen sogleich bestätigt. Darüber hinaus wurde die Rezeptur der Genießerscheiben Natur optimiert, so dass sie im Geschmack noch milder und in der Konsistenz noch käseartiger geworden sind. Durch ihren neuen Namen erkennen Verbraucher das am Kühlregal sofort: Die Sorte Natur heißt jetzt Mild. Die Simply V Genießerscheiben Mild sind das perfekte Gegenstück zu den Genießerscheiben Würzig, ebenso wie die Sorte Character ein wunderbares Pendant ist zur Sorte Fein Cremig.

Die Umstellung auf den Simply V Streichgenuss mit noch besserer Rezeptur in den Sorten Cremig-Mild und Kräuter sowie die Simply V Genießerscheiben Mild erfolgt im ersten Quartal 2023. Packungsgrößen und Preise bleiben davon unberührt: Die unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise für die 150 g-Schale bzw. die 150 g-Packung liegen bei EUR 2,99.

Über die E.V.A. GmbH und Simply V:

Die E.V.A. GmbH wurde 2015 gegründet als Antwort auf den Wandel der Esskultur und der damit einhergehenden wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln. Als Teil des Hochland-Verbundes verfügt das Unternehmen über ausgereiftes Käse-Know-how und entwickelt und produziert pflanzliche Alternativen für viele beliebte Käse-Kategorien. Die Gesellschaft mit Sitz in Oberreute beschäftigt derzeit rund 170 Mitarbeiter*innen an drei Standorten.

Mit der Marke Simply V stellt die E.V.A. GmbH die beliebtesten pflanzlichen Käse-Alternativen her und ist damit Marktführer in diesem Segment. Simply V Produkte werden mit wenigen, ausgesuchten Zutaten hergestellt und machen nachhaltigen Genuss ganz einfach. Zum Produktportfolio gehören Streichgenuss und Genießerscheiben, Reibegenuss und Pastagenuss, Hirtengenuss und Grill & Pfannengenuss sowie Frischegenuss.

