Die HELP Akademie unterstützt Sie mit einem professionellen Coaching-Angebot

Gute Führung beginnt immer mit bewusster Selbstführung!

In jeder Lebenssituation ist es wichtig, sich selbst klar zu steuern, die eigenen Werte und Ziele zu kennen und diese bewusst zu verfolgen. Gerade nach einer Lebenskrise zeigt sich oft, wie entscheidend Selbstführung sein kann. Ein selbstbestimmtes Leben nach der Krise bedeutet, die eigene Kraft wiederzufinden, neu zu definieren, was im Leben wirklich zählt, und mit Klarheit den nächsten Schritt zu gehen.

Krisen sind unangenehm und oft schmerzhaft, doch sie bergen auch Potenzial!

Wenn Sie bereit sind, die Krise als Chance zu begreifen, können Sie gestärkt daraus hervorgehen. Eine Krise zwingt uns, innezuhalten und Dinge zu überdenken.

Sie bietet Raum, um sich selbst neu zu finden, die eigenen Wünsche und Ziele zu hinterfragen und neu zu justieren. Dabei geht es darum, die eigene Bestimmung zu erkennen und den Mut zu entwickeln, neue Wege zu beschreiten.

Die HELP Akademie unterstützt Sie in dieser Phase mit einem professionellen Coaching-Angebot. Wir helfen Ihnen, die Herausforderungen einer Krise in positive Veränderungen umzuwandeln. Im Coaching-Prozess begleiten wir Sie dabei, Ihre Stärken neu zu entdecken, Ihre Ziele klarer zu definieren und Strategien zu entwickeln, um diese zu erreichen.

Unsere erfahrenen Coaches stehen Ihnen als vertrauensvolle Partner zur Seite, um Sie in Ihrem Wachstumsprozess zu unterstützen und Ihnen dabei zu helfen, die Krise in eine neue, selbstbestimmte Lebensphase zu verwandeln.

Mit unserem Coaching-Angebot möchten wir Ihnen Werkzeuge an die Hand geben, die Ihnen helfen, nicht nur die Krise zu bewältigen, sondern daraus zu wachsen.

Gemeinsam erarbeiten wir Perspektiven, die Ihnen Orientierung geben, und unterstützen Sie dabei, das Leben nach der Krise aktiv zu gestalten.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich selbst neu zu entdecken und den Weg zu einem erfüllten, selbstbestimmten Leben einzuschlagen.

Die HELP Akademie begleitet Sie auf diesem Weg mit fundierter Expertise und individueller Unterstützung: T 089-21545920

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

