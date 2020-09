Gute Gründe für die Arbeit beim IT Dienstleister Neuss

Vorteile für Mitarbeiter im Call Center

Das Recruiting von geeignetem Personal bei externen EDV Dienstleistern ist herausfordernd. Aus diesem Grund werden neben dem abwechslungsreichen Tätigkeitsumfeld, einem attraktiven Gehaltsmodell und betrieblich Gesundheitsförderungsmaßnahmen eine Vielzahl an Vorteilen von XPRON angeboten, um Personal dauerhaft an den IT Dienstleister zu binden.

Der Bewerbungsprozess läuft schnell und unkompliziert. Zunächst wird der Kandidat über unterschiedliche Wege, sei es berufliche oder private Netzwerke wie Xing, LinkedIn oder Facebook kontaktiert. Andersherum können sich Bewerber über aktiv geschaltete Stellenanzeigen und Annoncen beim IT Dienstleister nähe Düsseldorf bewerben.

Bei Übereinkunft der gesuchten Kriterien werden Kandidaten zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ein Einstellungstest dient zur Ermittlung von bereits erworbenem Wissen und zur Identifizierung von Stärken und Schwächen. Das Abschlussgespräch mit dem zuständigen Supervisor + Trainer wird im Anschluss vor Vertragsunterzeichnung geführt.

Ist der Vertrag unterzeichnet beginnt die sechs monatige Probezeit, bei dem der Mitarbeiter intensive Softskill- und Qualifikationsschulungen erhält, bevor er überhaupt Kontakt zum Kunden hat. Zusätzlich bekommt jeder Mitarbeiter die Möglichkeit sich weiterzubilden. Hierfür bildet die XPRON Systems GmbH selber zum Kaufmann im Dialogmarketing, zum EDV-Kaufmann oder zum Fachinformatiker aus. Darüber hinaus werden regelmäßig Schulungen durchgeführt, welche schriftlich zertifiziert werden.

Die Teamleiter fungieren während der Arbeitszeit als persönlicher Ansprechpartner für Mitarbeiter im IT Service- und User Help Desk, der 24/7 besetzten Notfallhotline und im First Level Support und Second Level Support (kaufmännisch und technisch). Zusätzlich sind intern Ansprechpartner mit fundiertem Fachwissen aus dem Bereich IT für Kunden und Mitarbeiter da, die unseren 3rd Level Support und das Systemhaus abbilden.

Während der Arbeit unterstützt das interne Softwaresystem Disponento die Mitarbeiter an der Hotline, im Vertrieb und im Projektmanagement. Somit ist jeder Mitarbeiter auf den gleichen Wissenstand und kann effizient handeln. Auch nicht außeracht zu lassen, ist die gute Lage vom Hauptsitz in Neuss, welcher in unmittelbarer Nähe von Düsseldorf befindet und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und Einkaufsmöglichkeiten (Rheinparkcenter Neuss) gut ans Netz angebunden ist.

Darüber hinaus können sich Mitarbeiter über mindestens 26 Urlaubstage im Jahr, steuerfreie Schichtzulagen und regelmäßige Aktivitäten wie z.B. Sommerfeste, Grillabende und sportliche Wettkämpfe zwischen Call Center Mitarbeiter, Betriebsrat und Geschäftsführer freuen.

XPRON ist ein IT Dienstleister und Systemhaus aus Neuss. Seit 2005 entwickelt XPRON spezielle Prozesse und Tools für die vollumfängliche IT Betreuung des Mittelstands.

Mit dem ITIL basierten Service Desk Aufbau untergliedert in 1st Level, 2nd Level und 3rd Level greift XPRON immer da ein wo Kunden Ihre Schwachstellen haben.

