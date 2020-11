Gute Ideen ersetzen große Werbeetats

Neuer Online-Verlag

Die Nachricht kommt rechtzeitig zur Budget-Planung für 2021. Denn es kommt jetzt besonders darauf an, eine Stärken-/Schwächen-Analyse durchzuführen, um mit innovativen Konzepten eine Neupositionierung zu entwickeln. Dazu ist es sinnvoll, durch eine Short-List kompetente Gesprächspartner zu generieren.

Nach der klugen Devise “konkrete Fragen kompetent und zügig beantworten”

werden Informations-Tsunami im Email-Eingang reduziert. Für die digitale Kommunikation bieten sich neben dem Telefon zahlreiche Medien wie Skype und Zoom-us an.

Gerade in der ©orona-Zeit kommt es darauf an, innovative Wege für persönliche Kontakte und auch für den Online-Handel zu nutzen.

Das Googeln will der Verfasser nicht infrage stellen, denn er

nutzt die Suchmaschine sehr häufig für die “Marketing-Recherche”

und auch für die Überprüfung der Rechtschreibung .

Aber als Ü80er Unruheständler sucht der gelernte Verlagskaufmann vordringlich Partner für die Gründung des eigenen Online-Verlages

www.klug-media.com Investoren und kreative Partner für den Aufbau der Redaktionen

* www.klug-direct.de Experten-Allianz für Kompetenzpartner aus allen Disziplinen der Wertschöpfungskette von A wie Adreßmanagement bis Z wie Zielgruppenwerbung

* XING-Gruppe Forum-Kundengewinnung und Kundenbindung

* www.globe-experts.com ökologisch und ökonomisch fairer Welthandel

Diese Foren werden aufgebaut mit dem Ziel, Kompetenzpartner aus allen

Disziplinen der Wertschöpfungskette von A wie Adreßmanagement bis Z wie Zielgruppenwerbung zu recrutieren.

Klasse statt Masse”

Für Maßnahmen wie großformatige Farbanzeigen fehlt häufig das nötige

Budget” Themen, über die sonst nur auf Kongress-Messen und Seminaren gesprochen

wird. Der Email-Versand und die Wissensdatenbank sind Gratis-Services der

aktiven Forum-Partner.

Ein Durchstöbern der Xing-Gruppe lohnt sich immer, denn hier

gibt es Gratis-Checklisten und aktuelle Informationen über neue Instrumente

* www.buerger-dialog.eu Im Bürger-Dialog entstehen Kolumnen für alle Bereiche von Altersvorsorgebis Weltfrieden für Kontakte zu Ministerien und ParlamentariernHier werden Mängel und Mißstände gesammelt und an die verantwortlichen Stellen in Kommunen, Bezirken, Bundesländern sowie in der Bundesrepublik Deutschland und der EU weitergeleitet.

Alle Bürger, Unternehmen und Volksvertreter haben die Möglichkeit, sich gratis für den Verteiler aufnehmen zu lassen, um keine interessanten Beiträge zu verpassen.

Verfasser:

Heinrich Klug

Betriebswirt VWA

Journalist im Unruhestand

Käthe-Paulus-Str. 12

31157 Sarstedt

Kontakt-Koordinaten

Anfahrt: 52° 14′ 35.192″ N 9° 51′ 24.041″ E

www.klug-media.com (Online-Verlag in Gründung)

XING-Gruppe Kundengewinnung

www.klug-direct.de (Experten-Allianz)

www.buerger-dialog.eu (mit Themen von Altersvorsorge bis Weltfrieden)

www.globe-experts.com

Anruf: 0172-4480212

facetime

Video-Konferenz skype: heinrichklug

ZOOM-Meeting

Teamviewer für Fernzugriff und Fernwartung

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.