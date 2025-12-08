Guten Schlaf finden

VERBRAUCHER INITIATIVE gibt Tipps für schlaflose Nächte

Berlin, 08. Dezember 2025. Häufiger nicht einschlafen oder durchschlafen können – solche Schlafprobleme betreffen ca. ein Drittel der Bevölkerung. Welche Maßnahmen hierbei empfohlen werden, beschreibt die VERBRAUCHER INITIATIVE in dem Portal www.verbraucher60plus.de.

„Ausreichende körperliche und geistige Aktivitäten am Tag, regelmäßige Schlafenszeiten, Einschlafrituale und eine angenehme, ausreichend dunkle Schlafumgebung sind wichtige Faktoren, die einen erholsamen Schlaf fördern“, weiß Georg Abel, Bundesgeschäftsführer der VERBRAUCHER INITIATIVE. Er rät, bei Ein- und Durchschlafproblemen außerdem die folgenden Maßnahmen auszuprobieren:

– Wieder aufstehen: Vermeiden Sie es, sich stundenlang schlaflos im Bett zu wälzen. Stehen Sie wieder auf, wenn Sie nach etwa 15 bis 20 Minuten noch nicht eingeschlafen sind. Gehen Sie entspannenden Beschäftigungen nach und schalten Sie nur gedämpfte Beleuchtung ein. Legen Sie sich erst wieder hin, wenn Sie sich wirklich schläfrig fühlen.

– Grübeleien stoppen: Hält Sie das Nachdenken über Probleme oder zu erledigende Dinge vom Schlafen ab, notieren Sie Ihre Gedanken und mögliche Lösungen, um sich am nächsten Tag damit beschäftigen zu können. Erstellen Sie bereits einige Zeit vor dem Schlafengegen eine To-Do-Liste für den nächsten Tag.

– Ablenken: Können Sie nicht abschalten, nutzen Sie Entspannungstechniken oder Phantasiereisen, um auf andere Gedanken zu kommen. Das Hören von entspannender Musik, Hörbüchern, Podcasts oder Naturgeräuschen kann beim Einschlafen unterstützen.

– Ruhig bleiben: Schauen Sie nicht ständig auf die Uhr, wenn Sie wach im Bett liegen. Damit setzen Sie sich unter Druck und dann klappt es mit dem Schlafen erst recht nicht.

– Schlafrhythmus beibehalten: Gehen Sie nach einer zu kurzen Nacht nicht früher als üblich zu Bett. Nach Phasen mit weniger Schlaf schläft man tiefer und dadurch erholsamer, aber nicht unbedingt wesentlich länger.

„Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Ihr Schlaf über einen längeren Zeitraum gestört ist und Alltag sowie Wohlbefinden darunter leiden“, sagt Georg Abel.

Mehr Informationen rund um den Schlaf hat die VERBRAUCHER INITIATIVE in ihrem Portal Verbraucher60plus in dem kostenlosen Beitrag „Gut schlafen“ ( https://www.verbraucher60plus.de/gesundheit/gut-schlafen/) zusammengestellt.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

