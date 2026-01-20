„Gutes aus deutscher Landwirtschaft“ entwickelt sich weiter

Jetzt auch Herkunftskennzeichnung von Mischprodukten möglich

Auf der Grünen Woche 2026 hat die Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft e. V. (ZKHL) gemeinsam mit dem Bundesverband der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e. V. (BVEO) und dem Deutschen Raiffeisenverband e. V. (DRV) die Entwicklung des Herkunftskennzeichens Deutschland beleuchtet und ein neues Rohstoff-Zeichen vorgestellt. Mit dem Rohstoff-Zeichen ist es ab sofort möglich, in Mischprodukten die deutsche Herkunft der landwirtschaftlichen Rohstoffe auszuloben. Die Veranstaltung, die von Dr. Christian Weseloh, Geschäftsführer des BVEO e. V., moderiert wurde, stieß auf großes Interesse aus der Branche.

Im Mittelpunkt stand die aktuelle Weiterentwicklung des Systems „Herkunftskennzeichen Deutschland“. Seit dem 01.01.2026 erlaubt das neue Rohstoff-Zeichen die Auslobung auf Produkten mit mehreren Zutaten. So wird beispielsweise mit dem Text „Kartoffeln aus deutscher Landwirtschaft“ auf einem Kartoffelsalat die deutsche Herkunft der Hauptzutat angezeigt. Das stellt eine deutliche Erweiterung der Auszeichnungsmöglichkeiten gegenüber dem bisher allein verfügbaren Herkunftskennzeichen „Gutes aus deutscher Landwirtschaft“ dar.

Weiterhin wurden die zeichenfähigen Produktgruppen, auf denen die beiden Zeichen „Gutes aus deutscher Landwirtschaft“ sowie das Rohstoff-Zeichen genutzt werden können, erweitert. Nun können auch Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten, Zucker, Fruchtsaft, Honig sowie Pflanzen und Blumen mit den Herkunftskennzeichen ausgelobt werden. Peter Jürgens, Geschäftsführer der ZKHL e. V., erklärte dazu: „Mit Einführung eines weiteren Zeichens „Rohstoff aus deutscher Landwirtschaft“ können jetzt landwirtschaftliche Rohstoffe mit deutscher Herkunft in vielen gemischten und verarbeiteten Produkten sichtbar gemacht werden. Das „Rohstoff-Zeichen“ schließt die Lücke, die das bisherige Zeichen bei gemischten und verarbeiteten Produkten aufgrund des geltenden Kennzeichnungsrechts zwangsläufig lässt. Dieses neue Zeichen wird dazu beitragen, die deutsche Herkunft der wesentlichen Rohstoffe in verarbeiteten Produkten transparenter zu machen und den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine klare Orientierung zu bieten.“

In einer prominent besetzten Podiumsdiskussion teilten Branchenvertreter ihre Erfahrungen mit dem Zeichen und ihre Erwartungen an die neue Zeichenfamilie:

– Michael Schulze Kalthoff, Mitglied des Vorstands der Westfleisch SCE mbH

– Hans Peter Goldnick, Präsident des ZDG

– Nico Wolff, Geschäftsführer der Spreenhagener Vermehrungs-betriebe für Legehennen GmbH

– Björn Fromm, Präsident des BVLH

– Franz-Josef Holzenkamp, Präsident des DRV

Die Teilnehmer stellten die Bedeutung für die Wertschöpfungskette und eine transparente, verständliche Herkunftsinformation heraus. Björn Fromm betonte, dass die einheitliche Kennzeichnung der deutschen Agrarprodukte im teilnehmenden Lebensmitteleinzelhandel erfolgreich eingeführt wurde und bereits nach kurzer Zeit eine breite Sichtbarkeit erreicht hat.

Für die weiterverarbeitende Industrie sieht Franz-Josef Holzenkamp eine große Chance, deutsche Agrarrohrstoffe in weiterverarbeiteten Produkten gegenüber den Verbrauchern sichtbar zu machen und privatwirtschaftlich auch ohne flankierende Gesetzgebung einen großen Schritt in Richtung der gewünschten Herkunftskennzeichnung zu gehen. Die Teilnehmer hoben gemeinsam hervor, wie wichtig klare und nachvollziehbare Kennzeichnungen für den Konsumenten sind, um Vertrauen in die Qualität und Herkunft von Lebensmitteln zu gewährleisten.

Der Verein Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft e. V. (ZKHL) hat sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit in der Lebensmittelkette nachhaltig zu verbessern. Dabei soll der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft – unter Einbeziehung der gesellschaftlich relevanten Themen und Verbraucherwünsche – besondere Beachtung geschenkt werden. Verantwortliches Handeln und faires Miteinander bilden die Wertebasis für die gemeinsamen Anstrengungen in der ZKHL. Als Dialogplattform der Lebensmittelkette agiert die ZKHL unabhängig, neutral und im Rahmen der marktwirtschaftlichen Grundordnung. Die Erörterung gemeinsamer Handlungsoptionen gehört ebenso zur Aufgabenstellung wie die Einrichtung einer neutralen Schlichtungsstelle.

Die Mitglieder der ZKHL sind: – Handelsverband Deutschland – HDE e.V. – Deutscher Bauernverband e.V. – Deutscher Raiffeisenverband e.V. – Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e. V. 3/3 – BVEO Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst + Gemüse e. V. – Handelsvereinigung für Marktwirtschaft e.V. – i.m.a. – information.medien.agrar e.V. – Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch e.V. – WWA – Wirtschaftswissenschaftliches Institut der Agrarwirtschaft – Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. – Netzwerk Agrar e.V. – DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) – ISN – Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e.V. – Deutscher Verband Tiernahrung e.V.

Firmenkontakt

Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft e. V. (ZKHL)

Peter Jürgens

Schwertberger Str. 16

53177 Bonn

0228-909031-410



http://www.zkhl.de

Pressekontakt

WPR COMMUNICATION GmbH & Co. KG

Nicole Ickstadt

Schulstr. 25

53757 Sankt Augustin

02241-23407-0



http://www.wprc.de

Bildquelle: Deutscher Raiffeisenverband e. V.