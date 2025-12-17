Gutjahr baut Weiterbildungsangebot aus – 40 Seminare und Webinare geplant

GUTJAHR-Akademie

Bickenbach/Bergstraße, 17. Dezember 2025. Die Nachfrage nach qualifizierten Fachschulungen steigt weiter. Die GUTJAHR-Akademie reagiert darauf mit einem noch größeren Angebot. Für 2026 sind rund 40 Seminare und Webinare geplant – rund ein Viertel mehr als im Vorjahr. Am 27. Januar 2026 starten die Veranstaltungen für Handwerker, Planer, Architekten und Händler in die neue Saison.

Bereits seit mehreren Jahren bündelt Gutjahr seine Präsenzschulungen, Roadshows und Online-Formate unter dem Dach der GUTJAHR-Akademie. Wie im Vorjahr können Teilnehmende zwischen praxisnahen Veranstaltungen am Firmensitz in Bickenbach und einer Vielzahl dezentraler Seminare wählen, die gemeinsam mit Industriepartnern durchgeführt werden. „Unser Anspruch ist es, Fachleute umfassend bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen – mit hochwertigem Know-how aus erster Hand“, betont Stefan Reichert, Leiter der GUTJAHR-Akademie.

Erstes Seminar am 27. Januar

Das Schulungsprogramm 2026 ist für unterschiedliche Zielgruppen konzipiert und verbindet Grundlagenwissen mit spezifischen Fachthemen. Zu den zentralen Angeboten gehört eine Roadshow für Fliesenleger. Hierbei dreht es sich unter anderem um perfekte Lösungen für keramische Außen- und Innenbeläge und Barrierefreiheit. Am 27. Januar findet die erste Veranstaltung für den Garten- und Landschaftsbau statt, bei der Gutjahr den Ausrichter tubag unterstützt. Insgesamt gibt es 14 Termine deutschlandweit.

Ebenfalls im Programm sind spezielle Seminare rund um Naturstein sowie Veranstaltungen mit planerischem Schwerpunkt. Ergänzend dazu finden Präsenz- und Online-Formate für Planer statt, die sich mit konstruktiven Lösungen für Balkone, Terrassen, Dachterrassen und barrierefreien Übergänge befassen. „Für Handwerker hingegen liegt der Fokus vollständig auf praxisnahen Präsenzveranstaltungen und Roadshows“, sagt Stefan Reichert. Die enge Zusammenarbeit mit Partnern wie Ardex, tubag, Lithofin, Collomix, Interbau Blink, Rinn oder Porcelaingres trägt entscheidend zur hohen inhaltlichen Qualität der Schulungen bei.

Investition in Weiterbildung

Die starke Resonanz der vergangenen Jahre bestätigt die Ausrichtung der Akademie: Die Präsenzseminare sind regelmäßig ausgebucht, und auch die digitalen Formate erfreuen sich großer Beliebtheit bei ihrer spezifischen Zielgruppe. Gutjahr investiert weiterhin in die professionelle Wissensvermittlung – unter anderem mit einem eigenen Studiobereich, in dem Live-Webinare, Tutorials und Anwendungsvideos produziert werden. „Ob online oder vor Ort: Entscheidend ist die Praxisrelevanz. Unsere Referenten vermitteln nicht nur theoretisches Wissen, sondern geben konkrete Hinweise für typische Herausforderungen aus dem Arbeitsalltag“, so Reichert.

Eine Übersicht über alle Seminare und Webinare 2026 sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter www.gutjahr.com/akademie. Dort können sie auch den Gutjahr-Newsletter abonnieren. Er informiert unter anderem über Termine und Inhalte der GUTJAHR-Akademie.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

