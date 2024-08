Haarpflege hat im Sommer hohe Priorität

Nesrins Hairlounge bietet Bundles zur komfortablen Komplettversorgung

Nesrins Hairlounge bietet Komplettpflegesets für eine professionelle Haarversorgung: Die von Nesrin Obermeier abgestimmten Bundles sind im Münchner Salon und online über die Homepage erhältlich. Was diese leisten, weshalb Haarpflege im Hochsommer einen hohen Stellenwert hat und warum es dabei nicht nur auf ein einzelnes Shampoo ankommt, erklärt die renommierte Friseurmeisterin.

Damit die Hitze nicht zum Haarproblem wird

Sobald sich Hitzerekorde häufen, ist der richtige Sonnenschutz für die Haut ein akutes Thema. Dass heiße Temperaturen und Sommerurlaubsaktivitäten auch für die Haare eine erhebliche Herausforderung darstellen, wird leider oft vergessen. Dabei schädigt anhaltende UV-Strahlung nachweislich die natürliche Schutzschicht des Haares. Unter dem Einfluss von salzigem Meerwasser und Schwimmbadchlorwasser werden diese negativen Effekte noch verstärkt. Ein noch verbreiteterer Sommerfehler ist das häufige Waschen mit dem immergleichen Shampoo. Auch er zehrt die Kräfte des Haars aus.

Das Ergebnis kann ich nach den Sommerferien in meiner Hairlounge sehen. Oftmals ist dann ein Rückschnitt oder eine umfassende Pflege notwendig, um den alten Glanz und die schöne Spannkraft wieder aufzubauen. Dabei kommt man mit der richtigen Pflege durchaus sicher durch die Saison. Die wichtigste Voraussetzung für einen verlässlichen Schutz der Haare? Eine Behandlung mit unterschiedlichen Pflegeprodukten, die sich ergänzen. Bei der Zusammenstellung des Pflegeprogramms sollte der Typ des Haars bedacht werden.

Nesrin Bundles bieten ein exklusives Pflegekomplettprogramm!

Normalen Verbrauchern fehlt üblicherweise das Wissen für die Zusammenstellung eines geeigneten Pflegeprogramms. Und doch hängen schöne Haare noch mehr von der alltäglichen Pflege als vom einzelnen Friseurbesuch ab. An dem Punkt bringen Komplettsets Abhilfe. Mit ihnen erhalten Nutzer Zugang zu exklusiven Pflegeprodukten, die in gehobenen Salons eingesetzt werden.

Sie erhalten die Sets als Komplettangebot. Die einzelnen Teile der Bundles ergeben in ihrer Gesamtheit ein umfassendes Pflegeprogramm, das von der Friseurmeisterin für die Kundschaft mit gehobenen Ansprüchen zusammengestellt wurde. Über Nesrins Hairlounge sind erhältlich: Das Nesrin All Plex Set zur Protein-Tiefenpflege für strapaziertes Haar. Das Nesrin All Blond Set für die Pflege blonder Haare und das Nesrin All Color Set für den maximalen Farbschutz colorierter Haare.

Nesrin All Plex Set – das professionelle Aufbauprogramm

Eine der wichtigsten Entdeckungen der Pflege strapazierter und geschädigter Haare ist die Plex-Technologie. Sie baut Schwefelbrücken im Haar wieder auf, die für dessen Stabilität, schöne Optik und Haarstärke relevant sind. Um das zu tun, setzt sie auf eine Behandlung mit mehreren Phasen. Das Nesrin All Plex Set bietet Anwendern einen spürbaren Aufbaueffekt auf Basis dieser revolutionären Haarpflegebehandlung. Dafür erhalten Kundinnen und Kunden vier Produkte:

Das Nesrin Plex Haarbad, das eine schonend sanfte Haarreinigung garantiert. Das zweite Produkt im Bundle ist der Nesrin Plex Conditioner. Diese Haarspülung ist mit modernster Plex-Technologie angereichert. Sie stabilisiert die Haarstruktur über die erwähnten Schwefelbrücken und sorgt für einen lebendigen Glanz. Mit dem Nesrin Plex Conditioning Spray erhalten Kunden drittens ein Haarspray, das perfekt an die anderen Behandlungen anknüpft, die Haare schützt, ohne sie unnötig zu beschweren. Den vierten Teil bildet die Nesrin Plex Deep Repair Mask, die für eine effektive Tiefenpflege sorgt. https://nesrin.de/produkt/nesrin-all-plex-set/

Nesrin All Blond Set – das Bundle für die Blondpflege

Schönes blondes Haar bekommt oft eine besondere Aufmerksamkeit. Nesrins Hairlounge stellt ein eigenes Bundle zur Verfügung, das ideal auf diesen Haartyp abgestimmt ist. Das Love Your Blonde Haarbad vereint sanfte Reinigung und den Farberhalt dieser hellen Haarfarbe. Der Love Your Blond Conditioner bildet mit seinen ausgewählten Inhaltsstoffen eine harmonische Ergänzung dazu. Zusammen stärken sie die optische Strahlkraft und die haptische Geschmeidigkeit blonder Haare. Ergänzt wird beides durch eine Deep Treatment Mask zur Feuchtigkeits- und Nährstoffversorgung, sowie ein Ölelixier. Zusammengenommen ergeben diese vier exklusiven Pflegeprodukte ein abgestimmtes Rundumprogramm. https://nesrin.de/produkt/nesrin-all-blond-set/

Nesrin All Color Set – das Komplettprogramm für coloriertes Haar

Coloriertes Haar braucht eine Pflege, die auf den Farberhalt und die Stärkung der Haarstruktur abzielt. Das Nesrin All Color Set hat diese beiden Aspekte im Blick. Mit seiner umfassenden Tiefenpflege schützt dieses Programm in hohem Maß gegen UV-Strahlen. Dafür stellt das Set ein Color Perfekt Haarbad und einen Color Perfekt Conditioner zur Verfügung. Sie stärken den Farbton, versorgen die Haare mit einem ausgewogenen Nährstoff-Mix und verleihen ihnen einen seidigen Glanz. Außerdem enthält das Bundle eine Deep Treatment Mask zur Revitalisierung gefärbter Haare und ein Ölelixier, das vor Verblassen schützt. https://nesrin.de/produkt/nesrin-all-color-set/

Jetzt zugreifen und von der High-End-Pflege profitieren!

Ausführliche Informationen zur Anwendung und eine Bestellmöglichkeit gibt es über https://nesrin.de/ Bei weiterem Informationsbedarf zur exklusiven Pflegeserie stehen Ihnen Friseurmeisterin Nesrin Obermeier und ihr Team gerne zur Verfügung.

Nesrin Obermeier hat sich von einer Friseurmeisterin zu einer angesehenen Unternehmerin entwickelt. Mit ihrem Salon, der „Nesrin Private Hairlounge“, und einer exklusiven Produktlinie hat sie neue Maßstäbe im Bereich Haarpflege gesetzt. Ihr ausgeprägter Geschäftssinn und ihre Leidenschaft für Qualität und Innovation machen sie zu einer führenden und inspirierenden Persönlichkeit in der Branche.

