Immer öfter werden Krankenhäuser, Pflege- und soziale Einrichtungen zum Ziel von Cyberangriffen. Hacker versprechen sich schnelle und hohe Lösegeldzahlungen, da es den Einrichtungen wichtig ist, schnell wieder arbeitsfähig zu sein und die Versorgung der Patienten sicherzustellen.

Um die Verantwortlichen in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens über die Gefahren sowie die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen zu informieren, bietet Hornetsecurity am 26. Juni von 10:00 bis 12:30 Uhr zum ersten Mal das kostenfreie Online-Event „Hacker vs. Healthcare“.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Onlineveranstaltung von Hornetsecurity: „Hacker vs. Healthcare: Cybersecurity im Gesundheitswesen“

26. Juni 2024 von 10:00 Uhr – 12:30 Uhr

Programmübersicht:

– Einleitende Worte der Hornetsecurity-Geschäftsführung: Daniel Hofmann – CEO

– Blackout im Krankenhaus – Vergangene Hackerangriffe auf Gesundheitseinrichtungen: Alexander Karls – IT-Experte, Berater und Coach

– Jenseits der Suchleiste – Wie Hacker gängige Tools wie Google und Telegram nutzen, um an Passwörter zu kommen: Sascha Bolmer – Cybersecurity-Experte, Gründer

und Geschäftsführer

– Security Awareness Service: Welche wichtige Rolle Ihre Mitarbeiter in der Cybersicherheit Ihrer Einrichtung spielen: Marco Block – Security Awareness-Experte

– E-Mail-Sicherheit und Compliance für das Gesundheitswesen – Was ist wichtig?: Patrick Isele – Head of Key Account Management

– Customer Success Story – Ein Kunde aus der Branche berichtet live

Die Anmeldung zum Event ist über diesen Link möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security-Awareness-Lösungen der nächsten Generation, die Unternehmen und Organisationen jeder Größe auf der ganzen Welt unterstützen. Das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection ist die umfassendste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365 auf dem Markt. Angetrieben von Innovation und Cybersecurity-Exzellenz, baut Hornetsecurity mit seinem preisgekrönten Portfolio eine sicherere digitale Zukunft und nachhaltige Sicherheitskulturen auf. Hornetsecurity ist über sein internationales Vertriebsnetz mit über 12.000 Channel-Partnern und MSPs in mehr als 120 Ländern aktiv. Seine Premium-Dienste werden von mehr als 75.000 Kunden genutzt.

