Hämorrhoiden im Homeoffice? Schnell wieder fit mit der LHP-Lasertherapie

LHP-Laserverfahren (Laserhämorrhoidoplastie) von biolitec heilt erweiterte Hämorrhoiden schonend und effektiv – Wenig Bewegung und unausgewogene Ernährung im Homeoffice begünstigen Hämorrhoidalleiden

Jena, 05. Mai 2021 – Immer mehr Menschen arbeiten aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens von zuhause aus. Der Weg zur Arbeit entfällt genauso wie der Gang zum nächsten Supermarkt oder Restaurant während der Pause, da man jederzeit zum Kühlschrank gehen und sich etwas rausnehmen kann. Der Bewegungsmangel, die unbewusste und unausgewogene Ernährung sowie das lange Sitzen, zum Teil auf dafür nicht geeigneten Küchenstühlen, fördern neben Übergewicht insbesondere eine Volkskrankheit: erweiterte Hämorrhoiden. Müssen diese entfernt werden, geht das aufgrund der schmerzempfindlichen Körperregion, oft mit unangenehmen Schmerzen und einem langwierigen Heilungsprozess einher. Doch mit der innovativen LHP-Lasertherapie der biolitec kann Ihr Hämorrhoidalleiden effektiv und schmerzarm geheilt werden.

Während im Frühstadium oft noch Salben, Zäpfchen und Sitzbäder helfen, werden Hämorrhoiden dritten und vierten Grades, die sich nicht mehr von selbst in den After zurückziehen, meist chirurgisch entfernt. Alternativ dazu werden inzwischen zunehmend Methoden genutzt, die die Hämorrhoidalpolster verkleinern, ohne sie zu entfernen, um deren eigentliche Funktion, den Feinverschluss des Afters, zu erhalten. Eine besonders schonende Methode ist die minimal-invasive LHP-Lasertherapie (Laserhämorrhoidoplastie) der biolitec, bei der die Laserfaser genau im Zentrum der Hämorrhoide platziert wird, und sie von innen mit Laserlicht bestrahlt. Durch die Behandlung bilden die erweiterten Polster sich auf eine gesunde Größe zurück.

Die Lasertherapie kann ambulant stattfinden und die Behandlungsdauer ist sehr kurz, was mit einer geringeren körperlichen Belastung für Patienten einhergeht. Zudem werden der Schließmuskel sowie das umliegende Gewebe bei der Lasermethode optimal geschont. Jüngste Studienergebnisse zeigen, dass Patienten, die mit der LHP-Methode behandelt wurden, nach der Behandlung im Durchschnitt deutlich weniger Schmerzen hatten und schneller wieder fit für den Alltag waren als Patienten, bei denen andere Behandlungsmethoden für fortgeschrittenes Hämorrhoidalleiden angewendet wurden

Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie (PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasen- sowie Prostatatumoren erweitert. Speziell für die mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de

Bildquelle: @ kei907 – stock.adobe.com