Häufige orthopädische Beschwerden und was Sie tun können

Orthopädische Beschwerden wie Rückenschmerzen, Gelenkprobleme und Muskelverspannungen sind weit

verbreitet und betreffen Menschen aller Altersgruppen. Diese Beschwerden können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und sollten

nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Die Praxis Hajtmanek betont die Wichtigkeit einer schnellen Diagnose und Behandlung, um

langfristige Schäden zu vermeiden.

Häufige orthopädische Beschwerden

1. Rückenschmerzen

o Ursachen: Schlechte Körperhaltung, langes Sitzen, falsche Hebetechniken und Stress.

o Symptome: Schmerzen im unteren oder oberen Rücken, eingeschränkte Beweglichkeit, Muskelverspannungen.

2. Gelenkprobleme

o Ursachen: Arthrose, Überlastung, Verletzungen.

o Symptome: Schmerzen in den Gelenken, Schwellungen, Steifheit, Bewegungseinschränkungen.

3. Muskelverspannungen

o Ursachen: Fehlhaltungen, einseitige Belastung, Stress.

o Symptome: Schmerzen, Verhärtungen, eingeschränkte Beweglichkeit.

4. Tendinitis (Sehnenentzündung)

o Ursachen: Überbeanspruchung, wiederholte Bewegungen.

o Symptome: Schmerzen, Schwellungen, Bewegungseinschränkungen.

5. Plantarfasziitis

o Ursachen: Überlastung der Fußsohle, falsches Schuhwerk.

o Symptome: Schmerzen in der Ferse, besonders morgens oder nach langer Inaktivität.

Was Sie tun können

Frühe Diagnose und Behandlung sind entscheidend

– Schnelle Terminvergabe: Vereinbaren Sie bei den ersten Anzeichen von Beschwerden einen Termin bei einem Orthopäden. Die

Praxis Hajtmanek bietet flexible und kurzfristige Termine an.

– Individuelle Therapiepläne: Nach einer gründlichen Diagnostik erstellen wir einen maßgeschneiderten Therapieplan, der auf Ihre

spezifischen Bedürfnisse abgestimmt ist.

– Konservative Therapieansätze: Nutzen Sie physiotherapeutische Maßnahmen, manuelle Therapie und gezielte

Kräftigungsübungen zur Linderung und Prävention von Beschwerden.

Präventive Maßnahmen

– Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung: Achten Sie auf eine gute Sitzhaltung und ergonomische Möbel, um Fehlhaltungen zu

vermeiden.

– Regelmäßige Bewegung: Integrieren Sie sportliche Aktivitäten und gezielte Kräftigungsübungen in Ihren Alltag, um die

Muskulatur zu stärken und die Beweglichkeit zu erhalten.

– Richtige Hebetechnik: Heben Sie schwere Gegenstände aus den Beinen heraus und halten Sie die Last nah am Körper, um den

Rücken zu schonen.

– Stressmanagement: Nutzen Sie Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation, um Stress abzubauen und

Muskelverspannungen vorzubeugen.

Warum dringendes Handeln angesagt ist

– Vermeidung von Komplikationen: Unbehandelte orthopädische Beschwerden können zu chronischen Schmerzen und

dauerhaften Bewegungseinschränkungen führen.

– Erhalt der Lebensqualität: Durch frühzeitige Intervention können Schmerzen gelindert und die Beweglichkeit verbessert werden,

was zu einer höheren Lebensqualität führt.

– Kostenersparnis: Frühzeitige Behandlung kann teure und invasive Eingriffe in der Zukunft vermeiden

Die Praxis Hajtmanek betont die Bedeutung einer schnellen und kompetenten Behandlung von orthopädischen Beschwerden. Unser erfahrenes

Team steht bereit, Ihnen mit modernsten Diagnostik- und Therapiemethoden zu helfen.

Die Praxis Hajtmanek ist spezialisiert auf konservative orthopädische Therapie und bietet umfassende

Behandlungsmethoden für eine Vielzahl orthopädischer Beschwerden. Mit einem ganzheitlichen und patientenorientierten Ansatz setzen wir

auf modernste Medizintechnik und individuelle Therapiepläne, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.

