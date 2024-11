Hagebau erreicht Höchstmaß an E-Mail-Sicherheit mit der NoSpamProxy Cloud als Private Stack

Flexibler und sicherer Schutz für 10.000 Postfächer über rund 200 Domains – maßgeschneidert mit Net at Work. Private-Stack-Variante kombiniert alle Vorteile einer Cloud-Lösung mit der Sicherheit einer dediziert eigenständigen Instanz.

Paderborn, 19. November 2024 – Die hagebau IT GmbH, zentraler IT-Dienstleister der hagebau Gruppe, hat gemeinsam mit Net at Work erfolgreich die E-Mail-Sicherheitslösung NoSpamProxy Cloud in der Variante Private Stack eingeführt. Die Lösung bietet optimalen Schutz vor Spam, Phishing und anderen Cyberbedrohungen, während die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz für rund 10.000 Postfächer in einer komplexen Multi-Domain-Umgebung gewahrt bleibt.

Komplexe Domainstruktur und Mix aus Exchange on-premises und Microsoft 365

Die Anforderungen der hagebau IT GmbH an eine E-Mail-Sicherheitslösung waren komplex: Als interner IT-Dienstleister ist hagebau IT darauf angewiesen, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit für über 300 Gesellschaften zu gewährleisten. Zudem waren Flexibilität und Automatisierung gefragt, um die Bedürfnisse der heterogenen Nutzerstruktur bestmöglich abzubilden. Die vollständige Implementierung der Lösung, die sowohl für lokal betriebene Exchange-Infrastrukturen als auch für Microsoft 365 gilt, wurde in mehreren Schritten erfolgreich umgesetzt und beinhaltet neben einem zentralen Schutzmechanismus auch Module für verschlüsselte Kommunikation und Signaturverwaltung.

„Wenn man einmal verstanden hat, wie das NoSpamProxy-Regelwerk funktioniert, kann man dem Produkt wirklich alles abverlangen. So konnten wir alle Anforderungen effizient umsetzen“, erklärt Marco Riemer, Bereichsleiter Cloud Services bei hagebau IT.

Private Stack für mehr Sicherheit und Individualität

Die Private-Stack-Variante von NoSpamProxy Cloud kombiniert alle Vorteile einer vom Hersteller betriebenen Cloud-Lösung mit dem besonderen Schutz eine dedizierten, eigenständigen Instanz. Damit kann diese auf den individuellen Bedarf maßgeschneidert konfiguriert werden und zugleich werden potenzielle Seiteneffekte einer Shared-Instanz – wie beispielsweise unverschuldetes Blacklisting durch die Fehler Dritter – ausgeschlossen. „Wir wollen nicht, dass unsere Zustellquoten durch Aktionen unserer Nachbarn in einer Cloud in Mitleidenschaft gezogen werden können. NoSpamProxy als Cloud Service aus einem Private Stack bietet uns die absolute Sicherheit vor unerwarteten Seiteneffekten“, schildert Riemer den Bedarf.

Starkes Reporting macht Nutzen deutlich

Ein besonderes Highlight der NoSpamProxy-Lösung ist das umfangreiche Reporting, das der hagebau IT eine detaillierte und anschauliche Dokumentation über die abgewehrten Bedrohungen bietet. Als interner IT-Dienstleister schätzt Riemer diese Transparenz: „Mit dem Reporting von NoSpamProxy kann ich den Nutzen der Lösung und auch einzelner Regeln mit konkreten Daten belegen. Das vereinfacht die internen Diskussionen deutlich.“

Sicherheit aus der Cloud kann einfach ein

Durch die Implementierung von NoSpamProxy Cloud als Private Stack konnte hagebau IT eine starke IT-Sicherheitsbasis schaffen, die eine reibungslose Zusammenarbeit und minimalen Administrationsaufwand garantiert. Die zentralen Funktionen, wie das selbstlernende Allow-Listing und die automatisierte Zertifikatsverwaltung, optimieren die Prozesse zusätzlich und stellen sicher, dass die E-Mail-Sicherheit auf Basis einer passgenauen Cloud-Lösung im gesamten Unternehmensnetzwerk stets auf dem neuesten Stand bleibt.

„Gerade in komplexen Strukturen bietet die Private-Stack-Variante von NoSpamProxy Cloud deutliche Vorteile in Sachen Stabilität, Sicherheit und Individualität gegenüber anderen Cloud-Angeboten für E-Mail-Sicherheit. Insbesondere IT-Dienstleister wie hagebau IT schätzen dieses Extra, das Ihnen das Leben deutlich einfacher macht“, sagt Stefan Cink, Director Business und Professional Services und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work.

Die ausführliche Case Study zur Einführung von NoSpamProxy bei hagebau:

https://www.nospamproxy.de/de/produkt/referenzen?utm_source=pr

Mehr über E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ mit NoSpamProxy on-premises oder als Cloud Service:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung. Weltweit vertrauen mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 7-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking und regelmäßig nachgewiesenem VBSpam+ Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: https://www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner erste Wahl, wenn es um Modern Work mit Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur oder SOC. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. https://www.netatwork.de

