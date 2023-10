Halloween in Deutschland: Ein Fest auch für Erwachsene !

Der Wein Onlinehändler genuss7.de greift den Trend auf

Halloween in Deutschland immer beliebter: genuss7 setzt neue Maßstäbe mit exklusivem Wein Probierpaket

Berlin, 18. Oktober 2023 – Halloween ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Was ursprünglich als amerikanische Tradition begann, hat sich in den letzten Jahren zu einem der am schnellsten wachsenden Trends in Deutschland entwickelt. Immer mehr Deutsche schmücken ihre Häuser, veranstalten schaurig-schöne Partys und genießen spezielle Halloween-Leckereien. Um dem wachsenden Bedarf nach besonderen Halloween-Erlebnissen gerecht zu werden, präsentiert genuss7, einer der führenden Online-Weinhändler in Deutschland, ein exklusives und zeitlich begrenztes Halloween Wein Probierpaket.

Der Trend zur Erwachsenen-Party

Die gestiegene Popularität von Halloween in Deutschland zeigt sich unter anderem in der wachsenden Zahl von Halloween-Partys, die speziell für Erwachsene ausgerichtet werden. Hierbei steht nicht nur das Verkleiden im Mittelpunkt. Vielmehr legen die Gastgeber großen Wert auf kulinarische Köstlichkeiten und edle Tropfen. Die Auswahl des richtigen Weins spielt dabei eine immer größere Rolle.

Weinbranche nimmt den Trend auf

In Erwiderung auf diese Entwicklung hat genuss7, einer der führenden Online-Weinhändler in Deutschland, ein spezielles Weinangebot für Halloween zusammengestellt. Dieses beinhaltet Weine, deren Etiketten und Geschmacksprofile hervorragend zur gruseligen Stimmung des Events passen. Somit ermöglicht genuss7 den Kunden, das Fest auf einer neuen genussvollen Ebene zu erleben.

Sensationelles Rabattangebot

Bis zum 01.11.2023 bietet genuss7 dieses besondere Paket zu einem Rabatt von 33% im Vergleich zum Normalpreis der Einzelflaschen an. „Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit bieten, Halloween auf eine neue, genussvolle Weise zu erleben“, erklärt Guido Lindemeyer, Geschäftsführer von genuss7. Das Eventpaket ist unter der URL https://www.genuss7.de/halloween zu bestellen.

Über den Weinversender genuss7.de GmbH

genuss7 ist einer der führenden Online-Weinhändler in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an internationalen Weinen und Spirituosen an. Mit seinem umfangreichen Sortiment und besonderen Angeboten zu verschiedenen Festen und Anlässen stellt genuss7 sicher, dass die Kunden den Wein in all seinen Facetten genießen.

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

Kontakt

genuss7.de GmbH

Guido Lindemeyer

Im Vogelsang 17

71101 Schönaich

07031 463 86 42



http://www.genuss7.de

