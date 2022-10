Halloween-Riding am Weissenhäuser Strand

28. Oktober 2022 – Am 30. Oktober findet wieder das beliebte Halloween-Riding auf der Wakeboard- und Wasserskianlage WaWaCo mit gemütlichem Grillen, Fackeln, Feuerkörben und Stockbrotgrillen statt. Zum Saisonabschluss von WaWaCo und Fußballgolf wird die gesamte Anlage in eine stimmungsvolle Halloween-Kulisse verwandelt. Für musikalische Unterhaltung sorgt ein DJ.

„Spritziger Gruselspaß und schaurig guter Nervenkitzel – wir freuen uns schon sehr auf die schaurige Zeit auf der WaWaCo! Wer verkleidet kommt, erhält an diesem Tag einen Rabatt von 50 Prozent auf den Fahrpreis. Gefahren wird zwischen 12:00 und 17:00 Uhr. Zuschauer erleben das Spektakel kostenfrei“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Ab heute gibt es ein buntes Halloween-Programm für alle Gäste: Die Kleinen bauen Grusellaternen und schnitzen Kürbisse, auch das Bemalen von gruseligen Stofftaschen auf dem Dorfplatz und im KidzClub steht auf dem Programm. Natürlich wird das obligatorische Süßigkeiten-Sammeln mit den Animateuren angeboten. Für die Erwachsenen schenkt die Glühkate auf dem Dorfplatz Punsch aus. Weitere Informationen können interessierte Leserinnen und Leser unter https://www.weissenhaeuserstrand.de abrufen.

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: @Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand