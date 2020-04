Halt dich fest-der neue Hit von Feller&Feller

Popschlager aus dem hohen Norden!

Mit dem eingängigen Popschlager “Halt dich fest”… macht das nördlichste Gesangsduo Deutschlands erneut eindrucksvoll auf sich aufmerksam.

Am 12. September 2020 findet das große Jubiläumskonzert der beiden Künstler in der Sparkassen-Arena in Aurich statt. Dann stehen Hansi und Robert Feller – 25 Jahre gemeinsam auf der Bühne. Grund genug es gebührend zu Feiern.

Sie werden einem großen Publikum ihr brandneues Album “Es wird Herzen regnen” vorstellen. Mit der Auskopplung “Halt dich fest” starten beide Künstler rhythmisch und voller Freude in den Frühling.

Feller & Feller – Halt Dich fest

Komponist: Hans Joachim Röpkes; Texter: Hans Joachim Röpkes – Robert Röpkes Verlag – WWM UNIKAT MV – Endlich Musikverlag

Veröffentlichungsdatum: 9. März 2020

Album-veröffentlichung: 12. September 2020

Label: Monopol; Labelcode: LC 13414

IRSC-Nummer: DE-A65-20-99998

Kontakt Künstler:

WWM MUSIC

Büro: 04942-204740 – Mobil: 0172-9892767

wwmmusic@t-online.de

Mehr Infos zu Feller & Feller gibt es im Web unter www.feller-moden.de und bei Ihnen auf Facebook

Info- und Bildquelle: Hans-Joachim Röpkes/ Büro Felle & Feller

