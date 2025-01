Hamburg, Stuttgart, Köln – reibungslose Abläufe bei der Liberty Deep Dive Series

Drei erfolgreiche Kunden-Events der Liberty Deep Dive Series

Das Versicherungsunternehmen Liberty Special Markets (LSM) baut bereits seit Jahren auf die Expertise von Ellen Kamrad und ihrer Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse (MEE). Jetzt konnte die vertrauensvolle Zusammenarbeit noch intensiviert werden – mit drei Kunden-Events der Liberty Deep Dive Series, die Ellen Kamrad im Juni 2024 in Hamburg, Stuttgart und Köln für LSM umgesetzt hat.

Liberty Special Markets gehört zu Liberty Mutual Insurance, einem der größten globalen Versicherungsunternehmen. Die in Köln ansässige LSM bietet eine breite Palette von Versicherungs- und Rückversicherungslösungen mit maßgeschneiderten Paketen für spezielle Versicherungsmärkte. Und dieses Know-how gibt Liberty Special Markets gern weiter: Die Liberty Deep Dive Series vermittelte den Gästen spannende Insights in die Entwicklungspotenziale von Künstlicher Intelligenz in der Industrieversicherung.

Starke Markenpräsenz für Liberty Special Markets

In drei Städten organisierte Ellen Kamrad Kunden-Events für rund 100 geladene Gäste. Die Herausforderung: aus einem Guss, aber doch individuell. Hochkarätige Speaker und ein attraktives Workshop-Angebot erwarteten die Gäste. Unter anderem tauschten sie sich zu den Themenkomplexen Renewables, Cyber and Political Violence und Supply Chains aus. Ans Corporate Design angepasste Dekoration zeigte zu jeder Zeit starke Markenpräsenz, dazu sorgte ein abwechslungsreiches Grillbüffet fürs leibliche Wohl. Dank der Expertise von Ellen Kamrad konnten die Veranstaltungen außerdem mit individuellen Locations und darauf abgestimmten Details überzeugen. Die Agenturchefin scoutete die passenden Räumlichkeiten und sorgte für reibungslose Abläufe bei Technik und Catering.

Maßgeschneiderte Locations für die Liberty Deep Dive Series

„Mehr Hamburg auf Ihrer Veranstaltung geht nicht!“, so der Slogan des Altonaer Kaispeichers – und das völlig zu Recht, denn auf der Sonnenterrasse direkt an der Norderelbe eröffnet sich ein Panoramablick über die Hansestadt. Der perfekte Ort, um einen Tag voller neuer Impulse ausklingen zu lassen.

In Stuttgart kehrte die Gesellschaft auf der Eventebene des Porsche Museums ein. Als besonderes Highlight bekamen die Gäste hier die einzigartige Gelegenheit, die Ausstellung des Automobilherstellers bei einer exklusiven Abendführung zu erleben.

In den denkmalgeschützten Räumlichkeiten des Harbour.Club trifft Kölner Industriegeschichte auf modernes Design. Herzstück der Location: ein zum Kamin umfunktionierter Brennofen, der im Winter wohlige Wärme verbreitet. Die Gäste der Liberty Deep Dive Series konnten indes den herrlich warmen Sommerabend genießen – auch hier bei leckeren Köstlichkeiten vom Grill.

Erkenntnisreiche Abende für Neu- und Bestandskunden

„Bei allen drei Events von Liberty Special Markets konnten Beziehungen zu Bestandskunden intensiviert und zugleich Neukunden nachhaltig für das Unternehmen begeistert werden“, so das Fazit von Ellen Kamrad. „Die Veranstaltungen sind rundum gelungen.“ Eine tolle Kooperation, die die Zusammenarbeit zwischen Menschen – Emotionen – Erlebnisse (MEE) und Liberty Special Markets für die Zukunft nachhaltig stärkt.

Mit ihrer Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse (MEE) bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

