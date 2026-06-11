Hamburg und Berlin wieder vereint: Nach Ende der Streckensanierung der Bahn lockt der Berliner Fernsehturm ins höchste Drehrestaurant der EU

Ab dem 14. Juni rollen die Züge zwischen Hamburg und Berlin wieder auf direktem Weg und mit Regelfahrplan. Damit rücken zwei der bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands erneut ein gutes Stück näher zusammen. Während der Hamburger Fernsehturm weiterhin auf seine Rückkehr als Besucherattraktion hinarbeitet, erleben Gäste im rund 255 Kilometer Luftlinie entfernten Berliner Fernsehturm bereits heute Spitzengastronomie in luftiger Höhe: Im Sphere Tim Raue – dem höchsten Drehrestaurant der Europäischen Union – genießen Besucherinnen und Besucher die Hauptstadt aus 207 Metern Höhe – mit 360-Grad-Panorama und einer Küche mit der Handschrift eines der bekanntesten Köche des Landes.

Fast ein Jahr lang war die wichtige Bahnverbindung zwischen Hamburg und Berlin aufgrund einer umfassenden Generalsanierung stark eingeschränkt. Seit August 2025 wurden auf der rund 280 Kilometer langen Strecke Gleise, Weichen, Leit- und Sicherungstechnik sowie zahlreiche Bahnhöfe modernisiert. Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Juni 2026 wird die Strecke nun wieder vollständig und deutlich schneller befahrbar sein. Damit rücken die beiden größten deutschen Metropolen erneut enger zusammen und damit auch zwei der ikonischsten Türme – spontane Tages- oder Wochenendausflüge werden wieder deutlich attraktiver.

„Viele Hamburgerinnen und Hamburger kennen das Gefühl, auf ihren Fernsehturm zu schauen und sich zu wünschen, endlich wieder hinaufzufahren. Bis es dort so weit ist, lade ich sie herzlich nach Berlin ein“, sagt Tim Raue. „Im Sphere Tim Raue erleben unsere Gäste, wie außergewöhnlich ein Fernsehturm als kulinarischer Ort sein kann. Dank der wieder schnellen Bahnverbindung ist man heute komfortabel in Berlin – und genauso schnell wieder zurück in Hamburg.“

Berlin auf dem Teller

Wer den Ausflug nach Berlin mit einem besonderen kulinarischen Erlebnis verbinden möchte, findet im Sphere Tim Raue eines der außergewöhnlichsten Restaurantkonzepte Deutschlands. In 207 Metern Höhe verbindet Tim Raue regionale Klassiker mit seiner ganz persönlichen Sicht auf Berlin und Brandenburg. Statt internationaler Sterneküche stehen hier Gerichte im Mittelpunkt, die eng mit der Hauptstadt und ihrer Umgebung verbunden sind – modern interpretiert und mit hochwertigen Produkten aus der Region.

Eines der Herzstücke des gastronomischen Angebots ist das Menü „Meine Heimat – Tim Raues Berlin & Brandenburg“. In vier Gängen präsentiert Tim Raue Gerichte, die seine persönliche Verbindung zur Region widerspiegeln und bekannte Aromen neu interpretieren. Während sich das Restaurant zwei Mal pro Stunde um 360 Grad über den Dächern Berlins dreht und sich der Blick stetig verändert, erleben Gäste die Hauptstadt nicht nur aus einer neuen Perspektive, sondern auch geschmacklich auf ganz besondere Weise.

Morgens los, abends zurück

Die wiederhergestellte Direktverbindung macht Berlin für Hamburgerinnen und Hamburger wieder zu einem idealen Ziel für einen spontanen Kurztrip. Morgens mit dem Zug starten, mittags über den Dächern der Hauptstadt speisen und abends wieder zurück an der Elbe sein – die Reise lässt sich bequem an einem Tag realisieren. Wer mehr Zeit mitbringt, verbindet den Besuch des Berliner Fernsehturms mit einem Dinner im Sphere Tim Raue und einem Wochenende in der Hauptstadt.

Besonders für Familien kommt die verbesserte Anbindung genau zur richtigen Zeit: Die Hamburger Sommerferien beginnen in diesem Jahr am 9. Juli 2026 und dauern bis zum 19. August 2026. Damit bietet sich Berlin als unkompliziertes und abwechslungsreiches Reiseziel für die Ferienzeit an. Auch für Kinder gibt es auf dem Fernsehturm viel zu entdecken, die virtuellen Zeitreisen BERLIN’S ODYSSEY zum Beispiel, zum Bau des Turmes in den 60ern oder zur Entstehung der Stadt vor rund 800 Jahren.

Zwei Fernsehtürme, zwei Perspektiven

Der Hamburger Fernsehturm, offiziell Heinrich-Hertz-Turm, gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen der Hansestadt. Seit Jahren wird an Konzepten gearbeitet, den Turm wieder dauerhaft für Besucher zugänglich zu machen. Dabei spielt auch die Frage einer hochwertigen Gastronomie in luftiger Höhe immer wieder eine Rolle. Wie erfolgreich ein solches Konzept sein kann, zeigt bereits heute das Sphere Tim Raue im Berliner Fernsehturm.

Hauptstadtblick inklusive

Wer in diesem Sommer nach einer unkomplizierten Auszeit sucht, findet sie künftig wieder nur wenige Zugstunden entfernt: Direktverbindung, Aussichtsplattform auf 203 Metern Höhe, Restaurantbesuch in 207 Metern Höhe und ein unvergleichlicher Rundumblick über die Hauptstadt machen den Berliner Fernsehturm zu einem idealen Ziel für einen Tagesausflug oder ein verlängertes Wochenende. Gerade jetzt, da die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin wieder ohne Umwege funktioniert, lohnt sich der Blick nach Osten besonders. Und vielleicht liefert ein Besuch im Berliner Fernsehturm ja auch die Antwort auf die Frage, wie sich ein Fernsehturm als kulinarischer Treffpunkt der Stadt anfühlen kann – bis Hamburgs eigenes Wahrzeichen eines Tages wieder seine Türen öffnet.

Der Berliner Fernsehturm ist täglich von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Tickets für die Aussichtsplattform, die virtuellen Zeitreisen und Reservierungen im Restaurant Sphere Tim Raue sind online unter www.tv-turm.de erhältlich.

Hintergrund Fernsehturm:

Der Berliner Fernsehturm ist mit seinen 368 Metern das höchste Gebäude Deutschlands und das zweithöchste öffentlich zugängliche Europas. Mit über 1,2 Millionen Besucherinnen und Besuchern jährlich zählt der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz zu den beliebtesten Attraktionen Berlins. Eine einzigartige Besonderheit ist das rotierende Restaurant „Sphere Tim Raue“, welches sich in 207 Metern Höhe zweimal pro Stunde um volle 360 Grad dreht. Es ist das höchste Drehrestaurant in der Europäischen Union. Die darunter gelegene „Sphere Bar“ kann ebenfalls über zwei Hochgeschwindigkeitsaufzüge (6 Meter pro Sekunde) erreicht werden. Der Fernsehturm ist an 363 Tagen im Jahr jeweils von 09:00 bis 23:00 Uhr geöffnet.

Die kostenlos erhältliche Magnicity-App hilft dank Augmented Reality dabei, sich beim Blick auf Berlin besser zu orientieren und über Infopoints und 3D-Filter mehr über die wichtigsten Gebäude, Orte und Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erfahren.

Hintergrund Magnicity:

Magnicity ist der Weltmarktführer für urbane Freizeitaktivitäten in luftiger Höhe und eines der wenigen Unternehmen weltweit, das sich auf die Verwaltung von Aussichtsobservatorien spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt die Aussichtsplattform Paris Montparnasse (Tour Montparnasse) in Paris, Frankreich, den Berliner Fernsehturm in Berlin, Deutschland, das 360 Chicago Observation Deck im ehemaligen John Hancock Center in Chicago, Illinois, den Euromast und den Zalmhaven Tower mit dem neuen Restaurant Celest in Rotterdam. 2025 hat zusätzlich der Varso Tower in Warschau eröffnet. Seit 2023 entwickelt Magnicity die Attraktion „Spiral Tower“, die Teil der CSR-Strategie von Magnicity für einen verantwortungsbewussten Städtetourismus ist, der die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften respektiert. Magnicity entspricht mehr als einem spektakulären Blick auf die Stadt. Magnicity ist eine Erlebnisreise, bei der einheimische und internationale Besucher die Stadt in all ihren Dimensionen (ihre Geschichte, Kultur, Lebensweise usw.) kennenlernen. Die Attraktionen von Magnicity kombinieren Bildungsangebote mit neuen Technologien und spannenden Fahrgeschäften sowie einzigartige Ausstellungen und Veranstaltungen, um wirklich unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Im Jahr 2024 hat Magnicity, das 350 Mitarbeiter beschäftigt, 3 Millionen Besucher empfangen.

Hintergrund Tim Raue:

Der 1974 in Berlin geborene Unternehmer und Spitzenkoch Tim Raue begann mit 17 Jahren seine Ausbildung zum Koch und sammelte nach erfolgreichem Abschluss anschließend Erfahrungen in verschiedenen Berliner Restaurants. Mit nur 23 Jahren übernahm er zum ersten Mal die Position des Küchenchefs. 2003 dann die erste internationale Aufgabe: Als Executive Chef und Global Culinary Advisor im Swissotel Berlin zeichnete er für die Küche des Restaurants 44 verantwortlich und unterstützte die kulinarischen Teams der Hotelgruppe weltweit mit seiner Expertise. 2008 übernahm Raue dann die Position des Kulinarischen Direktors und Corporate Executive Chefs bei der Adlon Holding GmbH. Nur fünf Monate nach der Eröffnung des Restaurants Ma Tim Raue erkochte er dort einen Michelin-Stern. Im September 2010 eröffnete er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Marie-Anne Wild sein erstes eigenes Restaurant: das Restaurant Tim Raue. 2011 wurde dieses mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. 2012 erschien das Restaurant erstmals auf der „The World´s 50 Best Restaurants“- Liste. Inzwischen belegt es dort Platz 30 und ist damit das beste und gleichzeitig eines von nur zwei deutschen Restaurants in den Top 50. Als Patron ist er zudem für die Brasserie Colette Tim Raue in München, Konstanz und Berlin sowie für die Hanami-By Tim Raue-Restaurants und das FUGU mit Tim Raue-Restaurant auf Schiffen der TUI Mein Schiff-Flotte verantwortlich. Raue ist außerdem Markenbotschafter der METRO. Neben der Publikation von insgesamt vier Büchern – darunter die Autobiografie „Ich weiß, was Hunger ist“ und das Kochbuch „My Way“ – ist Tim Raue auch auf dem Bildschirm erfolgreich. So ist er der bisher einzige deutsche Küchenchef, dem eine eigene Folge der NETFLIX-Erfolgsserie „Chef“s Table“ gewidmet wurde. Darüber hinaus bespielt er das beliebte TV-Format „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer regelmäßig als Gast und Herausforderer und ist in der Jury des SAT1-Erfolgsformats „The Taste“. Auf der Suche nach neuen Aromen, authentischen Geschmacksnoten und emotionalen kulinarischen Momenten ist Raue seit 2021 unter dem Titel „Herr Raue reist!“ mit MagentaTV weltweit unterwegs.

Kontakt

Candystorm PR GmbH

Nico Nowarra

Ernst-Thälmann-Straße 77

14532 Kleinmachnow

01786366361



https://candystorm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.