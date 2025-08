Hamburgerin bringt ein zentrales Mittelstandsproblem auf den Punkt

Warum es vielen Unternehmen so schwer fällt, vom Wissen ins Tun zu kommen. Yvonne Rattay zeigte auf, woran es bei der Umsetzung scheitert.

An Ideen mangelt es in Unternehmen nicht, doch bei der Umsetzung wird es oft schwierig. Genau dieses weit verbreitete Problem im Mittelstand hat die Hamburger Betriebswirtin Yvonne Rattay beim International Speaker Slam in Wiesbaden deutlich benannt. Vor einem ausverkauften Saal überzeugte sie mit ihrer Keynote „Vom Wissen ins Tun“ und sorgte für große Zustimmung im Publikum.

Mit viel Energie und praxisnaher Perspektive sprach Rattay über eine Situation, die vielen mittelständischen Unternehmen bekannt vorkommt. Während Strategien häufig mit großem Aufwand entwickelt werden, scheitert es im Alltag daran, diese auch tatsächlich umzusetzen. Besonders große Resonanz löste ihre Aussage aus:

„Viele Unternehmen starten mit einem Strategie Tornado, doch im Alltag bleibt nur ein laues Lüftchen übrig.“

Kopfnicken im Saal bestätigte: Dieses Thema trifft den Nerv vieler Unternehmerinnen und Unternehmer.

Rattay erklärte in ihrem Vortrag, woran Umsetzungsprozesse in Unternehmen häufig scheitern. Hoher Zeitdruck, ständig wechselnde Prioritäten und operative Hektik lassen Strategien oft im Tagesgeschäft versanden. Ein entscheidender Punkt sei auch, dass Führungskräfte zu selten im aktiven Austausch mit ihren Teams bleiben. Dabei sei es wichtig, regelmäßig das Warum zu vermitteln, Hindernisse frühzeitig zu erkennen und konsequent zu lösen.

„Unternehmen in die Umsetzung zu bringen, vom Wissen ins Tun, das ist mein Antrieb,“ betonte Rattay.

Mit ihrer klaren Analyse der Umsetzungsprobleme und ihrer mitreißenden Bühnenpräsenz wurde sie für ihre Keynote in Wiesbaden mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Die Relevanz ihrer Botschaft ist hoch, denn gerade der Mittelstand steht vor der Herausforderung, Strategien nicht nur zu entwickeln, sondern erfolgreich im Unternehmensalltag umzusetzen

Yvonne Rattay ist Speakerin, Unternehmensberaterin und Expertin für Umsetzungsprozesse im Mittelstand. Mit ihrem Team unterstützt sie Unternehmen dabei, vom Wissen ins Tun zu kommen. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von klarer Strategie, wirksamer Kommunikation und konsequenter Umsetzung. Durch praxisorientierte Begleitung hilft sie Führungsteams, Projekte nicht nur zu starten, sondern erfolgreich zu Ende zu bringen. Ihr Motto: Klarheit schaffen, Umsetzungsstärke entwickeln, Ergebnisse erzielen.

Weitere Informationen unter: www.yvonnerattay.de

