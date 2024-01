Handelsblatt CPO-Summit April 2024 in Düsseldorf

Das Gipfeltreffen der Einkaufsentscheider

Der CPO – die Schlüsselfigur der Unternehmenstransformation

am Mittwoch, 10.04.2024, 12:00 Uhr – Donnerstag, 11.04.2024, 16:00 Uhr in Düsseldorf.

Adresse:

Handelsblatt Media Group

Toulouser Allee 27

40211 Düsseldorf

Sie kennen es aus Ihrer Praxis: Als CPO legen Sie die Rahmenbedingungen fest bei der Optimierung der Einkaufsprozesse, der Sicherstellung von Lieferantenqualität und Lieferfähigkeit sowie der Kostenreduzierung und Risikominimierung. Unter dem Einfluss aktueller Herausforderungen sind in der deutschen Wirtschaft Energiesicherheit, Lieferkettenmanagement und Nachhaltigkeitsfokus zu strategisch entscheidenden Themen in den Vorstandsetagen geworden.

Der Handelsblatt CPO Summit widmet sich wichtigen Erkenntnissen und Insights von CPOs für CPOs. Vom DAX-Konzern zum Mittelstand schauen wir branchenübergreifend auf die Themen, die den Einkauf Bewegen. Sachlich, konstruktiv und kritisch.

ENTSCHEIDUNGSSTARK IN UNSICHEREN ZEITEN FÜR NACHHALTIGE ERFOLGE:

– Sustainability Zwischen Green Footprint und Wettbewerbsdruck

– Standort-Strategien für die deutsche Wirtschaft – Kosten vs. Sicherheit

– Energiesicherheit und Entwicklung der Preise – Blick in die Zukunft

– How to Procure – Aussagekräftige Use Cases exklusiv auf unserer Bühne

– Die neue Rolle des CPO als Trend-Scout und Transformationsmanager:in

– Revolutionär – Welche Zukunftsszenarien sind durch KI noch denkbar?

– Zukunftsbild CPO – Fachkräftesicherung intern und extern

CPO-SUMMIT AUF EINEN BLICK

Klasse statt Masse – Treffen Sie die Einkaufsentscheider:innen großer und mittelständischer Unternehmen aller Branchen in einem exklusiven Rahmen

Austausch auf Augenhöhe – In Sessions unter den Chatham House Rules tauschen Sie sich in vertraulichem Rahmen mit Fachkollegen aus

Wir diskutieren die Themen, die Sie bewegen. Kritisch und unabhängig.

Exklusive internationale Einblicke durch Live-Schaltungen zu Handelsblatt-Korrespondenten

Erleben Sie mit Future Talks, Panel-Diskussionen, Thesentalks, Best Practices und CPO Meet & Greet ein vielseitiges Programm

Schnuppern Sie Redaktionsluft bei Deutschlands erfolgreichster Wirtschaftszeitung

Beratung. Modern. Pragmatisch.

Wir glauben daran, dass wir Geschäfte persönlicher gestalten und Vertrauen in jedes Ergebnis einbauen können. Wir sind kollaborativ und qualitätsbesessen. Wir wissen um den Wert starker Beziehungen. Wir hinterfragen, verbessern und optimieren.

Daher ist unser wichtigstes Asset die Mischung aus Kompetenten Mitarbeitern und Partnern sowie gebündeltes Wissen. Jeder einzelne in unserem Team verfügt über eine einzigartige Kombination aus praktischer Einkaufserfahrung und ergebnisorientierter Beratungskompetenz.

Sollte einmal eine benötigte Kompetenz nicht oder nur teilweise verfügbar sein greifen wir sehr schnell auf unser unereichtes, LIP zertifiziertes Netzwerk zu. Somit haben wir immer Zugriff auf das Know How was gerade benötigt wird. Schnell, effektiv und äußerst effizient.

