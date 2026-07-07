Handelsbranche feiert ihre Besten: BEEFTEA als Eventagentur für Award-Veranstaltungen organisiert SUPERMARKT STARS 2026

Berlin, Juni 2026 – Als Eventagentur für Award-Veranstaltungen hat die BEEFTEA group erneut die Konzeption, Planung und Umsetzung der renommierten Branchenveranstaltung SUPERMARKT STARS 2026 übernommen. Im Frankfurter Palmengarten versammelten sich zahlreiche Entscheiderinnen und Entscheider aus Handel, Industrie und Medien, um die besonderen Leistungen des deutschen Lebensmittelhandels zu würdigen.

Award-Veranstaltung mit Full-Service-KonzeptBereits zum wiederholten Mal vertraute der Veranstalter auf die Expertise der BEEFTEA group bei der Inszenierung des Sommerfestivals des Handels. Die Berliner Eventagentur verantwortete die ganzheitliche Umsetzung des Events – von der kreativen Konzeption über das Bühnen- und Raumdesign bis hin zur technischen und logistischen Gesamtplanung. Auch die Betreuung der Sponsoren- und Ausstellungsflächen sowie die Ablaufregie lagen in den Händen des BEEFTEA-Teams.

Was die SUPERMARKT STARS auszeichnenDie SUPERMARKT STARS zählen zu den bedeutendsten Auszeichnungen der Branche. Mit den Preisen werden jährlich herausragende Marktleiterinnen und Marktleiter, Hausleitungen, Teams sowie selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer des deutschen Lebensmittelhandels ausgezeichnet.

„Die SUPERMARKT STARS sind weit mehr als eine Preisverleihung. Sie sind eine Bühne für die Menschen, die den deutschen Lebensmittelhandel jeden Tag erfolgreich gestalten. Wir freuen uns, dass wir dieses wichtige Branchenevent erneut gemeinsam mit unserem langjährigen Partner realisieren durften“, erklärt Andreas Grunszky, Geschäftsführer der BEEFTEA group.

Fachkongress mit Impulsen aus der PraxisBereits tagsüber sorgte ein hochkarätig besetzter Fachkongress für inhaltliche Impulse und den Austausch über aktuelle Entwicklungen im Handel. Unternehmer, Investor und TV-Persönlichkeit Ralf Dümmel referierte mit seiner Keynote „Vom TV-Hype zum Kassenschlager: Was im Regal wirklich zählt“ und zeigte auf, wie aus Ideen und Engagement verlässliche Erfolge werden. Denn ob Produkt, Preis und Präsentation überzeugen, entscheidet sich am Point of Sale.

Die Preisverleihung als Höhepunkt des AbendsAm Abend bildete die feierliche Preisverleihung den Höhepunkt der Veranstaltung. Mit einem aufmerksamkeitsstarken Bühnenkonzept, präziser Ablaufregie und einer stimmungsvollen Inszenierung schuf die BEEFTEA group den passenden Rahmen für die Ehrung der Preisträgerinnen und Preisträger.

Kontinuität als Grundlage der ZusammenarbeitDie erneute Beauftragung unterstreicht die langjährige Zusammenarbeit zwischen der BEEFTEA group und den Veranstaltern der SUPERMARKT STARS. Mit Standorten in Berlin, Hamburg und Köln zählt die Agentur zu den etablierten Spezialisten für Kongresse, Award-Veranstaltungen und Corporate Events im deutschsprachigen Raum

Die BEEFTEA group GmbH ist eine international tätige Eventagentur mit Standorten in Berlin, Hamburg und Köln und zählt zu den führenden Spezialisten für die Konzeption und Umsetzung von Live-, Digital- und Hybrid-Events. Das Unternehmen unterstützt nationale und internationale Marken dabei, ihre Botschaften wirkungsvoll zu inszenieren und Zielgruppen nachhaltig zu erreichen. Mit einem interdisziplinären Team aus Kreativen, Strateg:innen und Technikexpert:innen entwickelt BEEFTEA maßgeschneiderte Eventformate, die Storytelling, Markenstrategie und innovative Technologien miteinander verbinden.

Im Fokus steht dabei ein ganzheitlicher Ansatz: Von der ersten Idee über die strategische Planung bis hin zur operativen Umsetzung begleitet BEEFTEA alle Phasen eines Projekts. Digitale Lösungen, interaktive Formate und nachhaltige Konzepte sind integraler Bestandteil der Arbeit und ermöglichen es, Events nicht nur erlebbar, sondern auch messbar erfolgreich zu gestalten. Ziel ist es, emotionale Markenerlebnisse zu schaffen, die langfristig wirken und einen echten Mehrwert für Unternehmen und ihre Zielgruppen bieten.

Kontakt

BEEFTEA group GmbH

Andreas Grunszky

Schlüterstr. 36

10629 Berlin

030-26939250

030/26939240



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