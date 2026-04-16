Handelsfilialen in Erlebnisorte verwandeln

Handelsketten wollen ihren Kunden statt statischer Warenpräsentation aktive Einkaufserlebnisse bieten. Deshalb müssen sie Einrichtungen, Flächennutzung, Sortimentierung und Merchandising permanent verändern. Die P´X Retail Solution von Perspectix unterstützt dabei mit digitalen Zwillingen, schlanker Filialkonfiguration und transparenten Abstimmungsprozessen.

Die P´X Retail Solution bündelt Einrichtungsplanung und Filialkonfiguration, Sortimentierung und Merchandising in einer modularen Software-Plattform. Dazu gehört die 3D-Visualisierung aller Standorte, Einrichtungselemente und Warenträger, die sich flexibel nach aktuellen Anforderungen konfigurieren lassen. Auf dieser Plattform, zu der ein webbasierter Store Communicator gehört, arbeiten alle Fachleute innerhalb und außerhalb des Unternehmens reibungslos zusammen. So schaffen Handelsketten neue Einkaufserlebnisse, begeistern die Kunden und verbessern damit die Verkaufszahlen, Margen und Store Compliance.

Digitale Prozesse

Prozesse wie Ladenbau, Einrichtungsplanung, Sortimentierung und Merchandising werden zunächst auf der digitalen Plattform durchgespielt, bevor sie in der betreffenden Filiale nachvollzogen werden. Schnelle und flexible Änderungen ohne Fehler und Missvertändnisse bringen den Unternehmen die nötige Flexibilität, um eigene Einkaufserlebnisse zu schaffen und Auf saisonale und regionale Einfussfaktoren zu reagieren. Die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Dienstleistern profitiert davon ebenso, wie diejenige zwischen Zentrale und Filialen. Die Zeit und Kosten für die Visualisierung von Filial- und Einrichtungsplanung reduziert sich trotz besserer Testmöglichkeiten um bis zu 66 Prozent. Schnelle Markteinführungen, Listungen und Auslistungen, optimale Regalplanung und kurzfristige Verkaufsaktionen verbessern die Abverkäufe pro Kategorie und fördern die Margen.

Mit den Augen der Kunden betrachten

Händler und Hersteller müssen ihre Filialen mit den Augen der Kunden betrachten, Einkaufserlebnisse vereinfachen und auf sie abstimmen. Damit aus Transaktionen Erlebnisse werden, müssen Ladengestaltung, Wegführung, Atmosphäre und Markenauftritt ganzheitlich betrachtet und optimiert werden. Die P´X Retail Solution bündelt die Prozesse der Ladenplanung und Einrichtungskonzeption, der Sortimentierung und des Merchandisings auf einer 3D-Plattform. Eng integriert mit Warenwirtschafts-, ERP- und CAD-Systemen erleichtert sie die permanente Veränderung und Optimierung der Points of Sale.

Über Perspectix

Die Perspectix AG ist ein führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Vertriebsprozesse von Industrieunternehmen und das Retail Management von Handelsketten. Mit kontinuierlichem Wachstum 1996 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zwei innovative Kernprodukte:

Die P“X Industry Solution umfasst als leistungsstarke Configure-Price-Quote (CPQ) Lösung einen 3D-Produktkonfidurator für variantenreiche Produktsysteme, unterstützt den Multi-Channel Vertrieb internationaler Unternehmen und integriert sich nahtlos in ERP-, CAD-, PDM/PLM- wie CRM-Systeme. Die PX Industry Solution eignet sich für das Computer Aided Planning (CAP) von Industrieanlagen und steigert die Effizienz in den Prozessen.

Die P´X Retail Solution digitalisiert die Prozesse wie Ladenplanung, Sortimentsmanagement, Regaloptimierung und Visual Merchandising von Handelsketten. Sie verbessert die Zusammenarbeit und trägt zur effizienten Organisation der Filialen bei.

Perspectix positioniert sich als Innovationsführer in der digitalen Transformation. Die Lösungen senken Vertriebskosten, maximieren das Umsatzpotenzial und stärken die Kundenbindung. Das internationale Team mit Sitz in Zürich betreut Perspectix führende Unternehmen auf der ganzen Welt mit kontinuierlicher Innovation, termingerechter Lieferung und höchster Qualität.

Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

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