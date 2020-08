Kontaktlose Ausgabe von Desinfektionsmittel über den Flüssigkeitsspender “NET” mit passendem Edelstahlständer

Handhygiene hat in der heutigen Zeit einen wichtigen Stellenwert in der Profilaxe von Infektionen erhalten. Ca. 80% der Infektionsübertragung erfolgt über die Hände. Desinfektionsmittel helfen die Übertragung von Krankheitserregern zu reduzieren und somit der Ansteckungsgefahr vorzubeugen.

Der weiße Kronenberg24 Flüssigkeitsspender NET kann entweder an der Wand per Dübel oder selbstklebend befestigt werden. Weiterhin ist eine Anbringung an dem dafür passenden hochwertigen Edelstahlständer “Deluxe” möglich. Mit einer Höhe von ca. 120 cm kann der moderne und elegante Edelstahlständer überall solitär aufgestellt werden. Passend für den privaten und gewerblichen Bereich wie Schulen, Arztpraxen, Restaurants die Seife oder Desinfektionsmittel verteilen wollen. Bei der kontaktlosen Bedienung müssen nur die Hände unter dem automatischen Sensor platziert werden. Der Spender kann auch per Tastendruck betrieben werden. 1000 ml Gel oder Flüssigkeit können wahlweise verwendet und nachgefüllt werden. Durch das Sichtfenster ist der Stand der Flüssigkeit erkennbar. Die Stromversorgung erfolgt entweder über Batterien oder das mitgelieferte Netzteil. Bei schwachem Batteriezustand wird per LED rechtzeitig informiert.

Passendes Desinfektionsmittel ist auch bei uns erhältlich.

Bei den Spendern und beim Desinfektionsmittel fördert eine individuelle Werbeanbringung, durch die tägliche Produktverwendung, einen bleibenden Werbeeffekt.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

Kontakt

Kronenberg GmbH

Klaus Schwenk

Am alten Flugplatz 1

10318 Berlin

03053015777

presse@kronenberg.com

http://www.kronenberg24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.