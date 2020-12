Handlich, klein und besonders scharf – der Handabroller Messerfritze für Klebeband

Pakete sicher zu verschließen, ist vielleicht keine Kunst, aber es kann sehr anstrengend und mühsam sein. Dabei kommt Klebeband in vielen alltäglichen Bereich zum Einsatz, zu Hause ebenso wie im Büro oder beim Umzug. Der Handabroller Messerfritze ist das ideale Werkzeug, damit das Abrollen mit den Händen oder das ständige Verkleben des Bandes endlich ein Ende hat.

Klein und praktisch

Es ist stressig, wenn beim Verschließen von Kartons das Klebeband entweder ständig abreißt oder ausfranst. Der kleine und damit handliche Abroller Messerfritze ist aus qualitativ hochwertigem weißem Kunststoff gefertigt. Er verfügt über einen elastischen Riemen aus schwarzem PVC, der drei sogenannte Spannstufen hat. Damit lassen sich neben zum Teil schon aufgebrauchten Kleberollen, auch frische Rollen schnell und einfach abrollen. Das Einspannen der Kleberollen ist ebenfalls ohne großen Aufwand bequem zu erledigen. Sogar was die Stabilität angeht, muss sich der kleine praktische Handabroller Messerfritze von Kartonfritze.de auf keinen Fall hinter den größeren Geräten dieser Art verstecken.

Präzise arbeiten

Der Handabroller Messerfritze hat die handlichen Maße 64 x 60 x 30 Millimeter und ist damit der optimale Paketbandroller sogar für Menschen mit etwas kleineren Händen. Das gezackte Schneidemesser aus Stahl trennt das Klebeband ab, ohne dass Druck ausgeübt werden muss. Dies gilt ebenfalls für die Paketbänder, die dicker als gewöhnlich sind. Konzipiert wurde der Handabroller Messerfritze für alle Klebebandrollen, die eine Breite von 50 Millimeter und eine Länge von 66 Laufmeter haben.

Immer gleichmäßig kleben

Bei Versandpaketen, die zu einem Kunden gehen, ist es wichtig, dass diese Pakete stets sauber und gleichmäßig mit Klebeband verschlossen werden. Der kleine Handabroller Messerfritze stellt sicher, dass sich das Klebeband immer gleichmäßig abrollen lässt und sauber an der richtigen Stelle platziert wird. Das handliche Gerät ist für den kleinen Versandhandel eine gute Wahl, ebenso wie für ein großes Logistik-Unternehmen.

Keine gefährlichen Werkzeuge mehr

Mit dem Messerfritze Handabroller gehören gefährliche Werkzeuge wie ein Cuttermesser oder eine Schere endgültig der Vergangenheit an. Der kleine Abroller liegt gut in der Hand, er lässt sich einfach bedienen und was vielleicht noch wichtiger ist: Die Hände ermüden nicht so schnell, wie das bei großen Abrollern häufig der Fall ist.

