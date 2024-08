Handlich und smart: Neuer IdentSensor mit USB-Schnittstelle

Mit dem BVS IdentSensor USB erweitert Balluff sein Portfolio um eine kleine und kostengünstige Variante.

Einfach und schnell überträgt der Codereader Inhalte an das IT-System, verfolgt Waren im Logistiksystem – und ist bei manuellen Prozessen eine intelligente Alternative zum Handlesegerät.

Barcodes und 2D-Codes erfassen, analysieren, verifizieren – und als IT-Schnittstelle die klassische Datenübertragung erweitern: Mit seinem BVS IdentSensor bietet Balluff seit 2022 einen stationären und benutzerfreundlichen Codereader mit hoher Lesequalität und Robustheit. Nun erweitert der Sensor- und Automatisierungsspezialist sein Portfolio um den BVS IdentSensor mit USB-Anbindung.

Als wesentlich kompaktere und preiswertere Variante eignet sich diese nicht nur für den Einsatz in der automatisierten Industrie (beispielsweise an Fördersystemen in Logistikanwendungen), sondern auch bei manuellen Prozessen – eine handliche, smarte Alternative zum Handlesegerät. Die USB-Schnittstelle, welche die Datenübertragung und Stromversorgung über ein Kabel ermöglicht, garantiert zudem eine unkomplizierte Integrierbarkeit.

„Einfach und schnell identifiziert der Sensor optische Codeinhalte, überträgt diese über eine USB-Schnittstelle an das entsprechende IT-System – und erkennt und verfolgt intern Waren und Komponenten im Logistiksystem“, sagt Rainer Schönhaar, Produktmanager Smart Vision bei Balluff. Wareneingänge im ERP-System könnten somit unkompliziert erfasst werden. Das garantiere eine verlässliche Rückverfolgbarkeit.

Intuitive Handhabung, einfache Installation

„Unseren Kunden bieten wir mit der Erweiterung eine unkomplizierte Lösung im unteren Preissegment des bestehenden Portfolios“, so Schönhaar. Dank Standard-USB-Schnittstelle benötigt der Sensor keine externe Stromversorgung. Zusätzlich überzeugt er mit direktem Plug-and-Play, einer intuitiven Handhabung und einer einfachen Installation mit Ausrichthilfe und akustischer Lesebestätigung. Nutzer profitieren zudem von einer komfortablen Produktkonfiguration über das Einlesen von 2D-Programmiercodes, die mit Hilfe eines Online-Konfigurators einfach generiert werden können.

Einsatz in der Automobilproduktion

Zum Einsatz kommt der BVS IdentSensor USB bei Track-and-Trace-Anwendungen in der Intralogistik und Automatisierung der Industrie. „Vor allem in der Automobilproduktion spielt unser Sensor eine wichtige Rolle, unter anderem im Karosseriebau oder im Umgang mit Modul- und System-Zulieferern“, sagt Schönhaar, „unser Sensor ermöglicht es, die Waren zusätzlich zur Prozesswelt in der IT-Welt zu erfassen – und beide Welten miteinander zu verbinden.“

1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3900 Mitarbeitern weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenüber-greifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sen-sor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio hochwertiger Sensor-, Identifikations-, Netzwerk- und Softwarelösungen an.

Im Jahr 2022 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 567 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist mit 38 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in 61 Ländern aufgestellt. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.

