Handmade im Trend: Digitale Produkte online verkaufen

Stickdateien und Plotterdateien einfach kaufen und verkaufen auf productswithlove.de

Der Online-Marktplatz productswithlove.de erweitert stetig seine kreative Vielfalt und bietet eine attraktive Plattform für digitale Dateien wie Stickdateien und Plotterdateien. Damit richtet sich die Plattform gezielt an kreative Köpfe, Designer:innen und Künstler:innen, die ihre digitalen Designs einem breiten Publikum zugänglich machen oder selbst inspirierende Vorlagen erwerben möchten.

Digitale Produkte im Fokus – handmade trifft digital

Was einst mit handgefertigten Produkten begann, entwickelt sich immer mehr zu einem digitalen Marktplatz für kreative Dateien. Auf productswithlove.de können Designer:innen ihre Stickdateien, Plotterdateien, Applikationsvorlagen, Druckdateien und mehr ganz einfach anbieten – ohne eigenen Onlineshop oder technisches Vorwissen. Käuferinnen profitieren von einer großen Auswahl an hochwertigen, sofort verfügbaren Designs für Stickmaschinen und Plotter.

„Unsere Community lebt von Kreativität und Individualität. Mit dem neuen Bereich für digitale Dateien geben wir Designer:innen die Möglichkeit, ihre Ideen in digitaler Form zu teilen und so neue Zielgruppen zu erreichen.“, erklärt Marco Beckmann (Gründer von productswithlove.de).

Vorteile für Verkäufer:innen und Käufer:innen:

– Einfache Handhabung: Dateien hochladen, beschreiben und direkt verkaufen.

– Sofortiger Download: Kund:innen erhalten ihre gekauften Dateien unmittelbar nach Zahlung. Kein Versand per E-Mail erforderlich.

– Faire Konditionen: Transparente Gebühren und faire Provisionen (nur 3 %) für Verkäufer:innen.

– Kreative Vielfalt: Ob Stickdateien für Maschinenstickerei, SVG-Plotterdateien für Cricut & Silhouette oder digitale Bastelvorlagen – alles an einem Ort.

Kreative Community und nachhaltige Idee

Durch den digitalen Vertrieb entfallen Versandwege, Verpackungsmaterial und Lagerkosten – ein klarer Pluspunkt für Nachhaltigkeit. Zudem bietet productswithlove.de eine Plattform, auf welcher Designer:innen ihre Werke präsentieren und zudem mit Gleichgesinnten in Kontakt treten können.

„Wir möchten Kreativen ermöglichen, ihre selbstgemachten Werke Millionen Menschen zugänglich zu machen – egal ob sie handgefertigte Produkte oder digitale Designs anbieten. Gerade Stick- und Plotterdateien zeigen, wie vielseitig Handmade geworden ist“, so Marco Beckmann.

productswithlove.de ist dein Marktplatz für Selbstgemachtes und DIY Material. Hier kommen seit dem 13. Juli 2018 kreative Menschen zusammen, die in aufwendiger Handarbeit einzigartige Produkte herstellen und auf dieser Plattform verkaufen. productswithlove.de ist folglich kein herkömmlicher Onlineshop, sondern ein Handmade-Marktplatz, auf dem Du unzählige Geschenkideen, handgemachte Einzelstücke und auch Vintage-Unikate von unabhängigen Verkäufer:innen kaufen oder individuell anfertigen lassen kannst. Entdecke besondere Stoffe, Wolle oder andere Materialien für Dein eigenes DIY Projekt und lade Dir tolle Stickdateien, Plotterdateien oder Schnittmuster von erfahrenen Künstlern herunter.

Kontakt

productswithlove.de

Marco Beckmann

Florastraße 37

42553 Velbert

02053/8380077



http://www.productswithlove.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.