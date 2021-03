Handwerkersoftware openHandwerk startet Heizungsrechner & Badrechner

Die Berliner openHandwerk GmbH bietet ab sofort für SHK-Betriebe einen Online-Heizungsrechner & Badrechner.

Berlin, 16.03.2021: Die Digitalisierung im Handwerk hat viele Facetten. Als wichtigster Bestandteil erachtet openHandwerk einen medienbruchfreien Workflow von der Kundenanfrage über die Auftragsverwaltung bis hin zur Mitarbeiterplanung, Zeiterfassung, Dokumentation, dem Rechnungswesen und abschließend der Buchhaltung.

Um Betrieben aus dem Bereich SHK auch die Neukundengewinnung (Leadgenerierung) im Internet zu erleichtern führt die openHandwerk einen Online-Heizungsrechner und Online-Badrechner ein.

Der Heizungs- bzw. Badrechner wird dabei über ein Inlineframe auf der Webseite des Handwerkers platziert. Bei Bedarf unterstützt hier die openHandwerk bei der Installation und Einrichtung des jeweiligen Rechners.

Automatisiert erhält der Interessent nach Eingabe einiger Informationen und Daten ein kostenfreies und unverbindliches Online-Angebot per Email. Angebotsdaten und Kontaktdaten des Interessenten können dabei in openHandwerk abgebildet und weiterverarbeitet werden für die weitere Beratung zum Angebot oder Ausführung des Auftrages.

“Die digitale Neukundengewinnung per Heizungsrechner kann aktuell ein margenstarkes Zusatzgeschäft für den ein oder anderen SHK-Betrieb sein. Langfristig wird kein Weg an Konfiguratoren vorbeigehen und die Handwerkersuche wird sich zukünftig noch stärker digital abspielen. Der Heizungs- und Badrechner ist das erste Modul für unsere geplante SHK-Offensive”, so Martin Urbanek, Gründer und Geschäftsführer der openHandwerk GmbH.

openHandwerk ist eine geräteunabhängige, webbasierte SaaS-Lösung (Software as a Service) für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften. Die Plattform openHandwerk deckt dabei die gesamten Arbeitsprozesse in einem Unternehmen ohne Datenbrüche in einer Lösung ab. Hierzu gehören Auftragsverwaltung/ Projektplanung, Ressourcenmanagement, Baustellendokumentation und -kommunikation, Mängel- und Aufgabenmanagement sowie ein umfangreiches Rechnungswesen in der Cloud. Über eine Webapplikation und dazugehöriger openHandwerk-App können Workflows im Büro, auf der Baustelle oder in der Instandhaltung verwaltet werden. openHandwerk verbessert die Zusammenarbeit in Echtzeit, rationalisiert die Kommunikation und macht Unternehmen effizienter durch optimierte und digitale Prozesse. Darüber hinaus bietet openHandwerk über seinen API-Marketplace offene Schnittstellen zur Integration von Drittanbietern wie Apps, Microservices, Herstellern oder Händlern.

Weitere Informationen unter www.openhandwerk.de

Firmenkontakt

openHandwerk GmbH

Martin Urbanek

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

030 555 78 54 72

info@openhandwerk.de

http://www.openhandwerk.de

Pressekontakt

openHandwerk GmbH

Tobias Hanuschik

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

030 555 78 54 72

info@openhandwerk.de

http://www.openhandwerk.de