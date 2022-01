Handwerksbetriebe im Fokus von Jan Ohren

In Zeiten des digitalen Wandels stehen Handwerksbetriebe vor großen Herausforderungen. Der Wunsch, Bewährtes beizubehalten und das Wissen mit der Zeit gehen zu müssen, um gegenüber der Konkurrenz zu bestehen, stellt viele Firmeninhaber vor die große Frage, wie der Schritt in eine prozessoptimierte Zukunft erfolgreich gelingt. Jan Ohren von Siano Consulting ist Experte und Spezialist darin, Handwerksbetriebe zu unterstützen, interne Prozesse zu digitalisieren und zu optimieren.

Nicht alles muss digitalisiert werden

Viele Firmeninhaber von Handwerksbetrieben haben die Befürchtung, dass sich die Digitalisierung negativ auf ihr Unternehmen auswirken könnte und scheuen die Veränderung. Doch Jan Ohren von Siano Consulting beruhigt seine Kunden im Erstgespräch: Nicht alles muss digitalisiert werden. Vielmehr geht es darum, interne Prozesse mithilfe von einfachen Hilfsmitteln zu optimieren. Kleine Veränderungen können Großes bewirken. Jan Ohren weiß, dass seine Kunden mit seiner Hilfe zukünftig Zeit und Geld einsparen werden. Dabei geht es nicht um kleine Beträge, sondern um Summen, die sich mehr als deutlich in den Unternehmenskennzahlen zeigen.

Tradition und Moderne sind kein Widerspruch

Jan Ohren beweist es mit seiner unterstützenden und beratenden Tätigkeit für Handwerksbetriebe: Traditionelles und die digitale Zukunft können miteinander existieren. Bestehende Ressourcen zu nutzen und zu optimieren bedeutet für ihn, tagtäglich zu sehen, wie seine Kunden schnell erkennen, dass die Prozessoptimierung spürbare Vorteile für den gesamten Handwerksbetrieb mit sich bringt. Handwerksbetriebe in ganz Deutschland, die der Veränderung anfangs eher skeptisch gegenüberstanden, zählen jetzt auf die Unterstützung und Strategie von Jan Ohren. Was sie besonders an seiner Arbeit schätzen, ist sein zuverlässiges und gut erprobtes System und die Liebe zum Detail. Präzise Arbeit und die Unterstützung mit einem funktionierenden System, dass gleichzeitig auf den jeweiligen Betrieb angepasst wird, sind die Werkzeuge, mit denen Jan Ohren Handwerksbetriebe nach vorne bringt.

Vertrauen steht an erster Stelle

Ob zeitaufwendige Angebotserstellung, langsame Arbeitsabläufe oder veraltete Branchensoftware – Jan Ohren erkennt die Schwachstellen eines Handwerksbetriebes auf einen Blick und hat die Lösung aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung bereits im Kopf. Seine berufliche Karriere startete er als IT-Systemkaufmann. Während dieser Zeit betreute er Betriebe, darunter viele Handwerksfirmen. Schnell erkannte er, dass gerade in dieser Branche viel Potenzial schlummert. Heute ist er der führende Experte in Deutschland, wenn es um die Themen Digitalisierung und Prozessoptimierung in der Handwerksbranche geht. Seine Arbeit bedeutet für Handwerksbetriebe nachhaltige und positive Langzeitresultate.

Foto: Rainer Unkel

Jan Ohren von Siano Consulting unterstützt Ihren Handwerksbetrieb bei der Prozessoptimierung und Digitalisierung. Dabei setzt er auf System und erfolgreiche Langzeitergebnisse für seine Kunden. Mit seiner Hilfe werden in Ihrem Betrieb zukünftig vorhandene Ressourcen effizienter eingesetzt. Das führt dazu, dass Sie Ihre Gewinne steigern können und selbst weniger arbeiten müssen.

